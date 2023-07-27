Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2023: Vương Sở Nhiên và Dương Dương hẹn hò sau chuyến du lịch 'giải sầu', Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim cổ trang?

Sao quốc tế 27/07/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thành Nghị không thích người khác gọi mình là "nghệ sĩ miệng gà con", nên đoàn đội điều hướng về tin liên quan về phía Tống Tố Nhi.

2. Hồ Ca chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ về nhà với vợ con.

3. Sự cố ảnh nhạy cảm đã làm Trần Phi Vũ mất tài nguyên Khó Dỗ Dành. Hiện tại, chiếc bánh ngon hạng mục S+ này đang được các tiểu sinh lưu lượng tranh giành. Trong đó, cơ hội của Ngụy Đại Huân là thấp nhất.

4. Quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Tăng Lê rất tốt, hai người thường hẹn nhau đi dạo phố.

5. Thời điểm quay "Khói Lửa Nhân Gian", Dương Dương Vương Sở Nhiên chưa yêu nhau. Lúc đó, Vương Sở Nhiên không độc thân, bạn trai là Vương Tử Kỳ, sau hai người chia tay trong hòa bình. Sau đó, cả hai cùng nhóm bạn bè đi du lịch giải sầu, cuối cùng Vương Sở Nhiên và Dương Dương mới hẹn hò.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2023: Vương Sở Nhiên và Dương Dương hẹn hò sau chuyến du lịch 'giải sầu', Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim cổ trang? - Ảnh 1

6. Đặng Luân không có ý quay lại cbiz, cuộc sống hiện tại rất tốt.

7. Thái Từ Khôn có thể trở lại cbiz được, nhưng sẽ khôbg còn đãi ngộ của "đỉnh lưu" như trước đây.

8.  Xuân Hoa Yếm tạm định nam chính là Lưu Học Nghĩa, nữ chính Đường Yên. Bạch nguyệt quang của nam chính tạm định do Trương Dư Hi đóng. Dù mấy năm nay, Đường Yên không có tác phẩm phát sóng nhưng lưu lượng của cô ấy vẫn hơn Trương Dư Hi.

9. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh tái hớp trong dự án Tuế Nguyệt Bất Tương Quan.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba dự định không nhận phim cổ trang nữa, cô ấy không mấy hài lòng về tạo hình của mình trong phim cổ trang mấy năm gần đây.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2023: Vương Sở Nhiên và Dương Dương hẹn hò sau chuyến du lịch 'giải sầu', Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim cổ trang? - Ảnh 2

11. An Lạc Truyện không thành công như kỳ vọng. Nó không giúp ích cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

12. Dương Mịch đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Nếu nó bạo, cô ấy sẽ khôi phục lưu lượng như cũ. Vài năm gần đây, rất nhiều lưu lượng mới xuất hiện, lưu lượng của Dương Mịch cũng tiêu hao đi khá nhiều.

13. Vu Chính trên bàn đàm phán yêu cầu bên đối tác điều kiện đãi ngộ cho Bạch Lộc phải đặc biệt coi trọng cao.

14. Thành Nghị bị chấn thương hơi nặng nhưng nhìn bề ngoài ko vấn đề. Thỉnh thoảng tái phát chổ đau cũ

15. Ngu Thư Hân mua rất nhiều quần áo mới đa số chỉ mặc 1 lần sau đó đem tặng bạn bè

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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