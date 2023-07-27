Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng

Sao quốc tế 27/07/2023 06:30

Nhiếp ảnh gia nhí Sanh Sanh (tên thật: Trâu Sinh Vũ) vừa có bộ ảnh hợp tác cùng bộ đôi "An lạc truyện" là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Bộ ảnh đơn giản nhưng thần thái của bộ đôi đã khiến CĐM phát cuồng.

Năm 2021, vlog một em bé mới 6 tuổi tên Trâu Sanh Vũ (Sanh Sanh) cầm theo máy ảnh, nhờ người qua đường làm mẫu chụp ảnh đã viral trên Douyin nhờ sự dễ thương và tài năng của nhiếp ảnh gia nhí. Dù là chị gái ngoại quốc với kiểu tóc cá tính, trai đẹp trong cửa hàng quần áo, cảnh sát đang làm nhiệm vụ hay diễn viên nổi tiếng đều xuất hiện tuyệt đẹp dưới ống kính của Sanh Sanh.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 1

Đến mới đây, nhiếp ảnh gia nhí tài năng vừa tròn 8 tuổi nhưng đã có cơ hồi hợp tác với nhiều celeb đình đám của làng giải trí. Gần đây nhất, phải kể đến bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. 

Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng vì vóc dáng thon gọn cùng gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Trang phục đầm đen bó sát lại càng tôn lên đường cong cơ thể tuyệt mỹ của nữ diễn viên Tân Cương. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 3

Cung Tuấn cũng không hề kém cạnh bạn diễn khi xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, điển trai. Cặp đôi Địch Lệ Nhiêt Ba và Cung Tuấn thể hiện thần thái đỉnh cao và những màn tạo dáng "tình bể bình" khiến fan couple bấn loạn. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 5

Đây cũng là trang phục mà cả hai đã diện trong buổi tuyên truyền phim và giao lưu với khán giả cùng đoàn phim An Lạc Truyện

Ở một số bức ảnh chụp cùng nhiếp ảnh gia nhí, khung cảnh 3 người khiến netizen liên tưởng ngay đến một gia đình hạnh phúc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 7

Được biết, An Lạc Truyện xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Sở hữu trí tuệ thông minh, sắc bén, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng - Ảnh 9

An Lạc Truyện là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ (special – đặc biệt, đầu tư lớn) với 1635 nghìn tỷ đồng cùng dàn diễn viên đình đám. Nhờ sức hút của những cái tên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, phim nhanh chóng vượt con số 3 triệu lượt đặt trước, đứng vị trí No.1 hot search Weibo ở cả hai bảng chung và bảng giải trí ngay tập đầu tiên. Cho đến hiện tại, độ phổ biến của An Lạc Truyện trên Youku vượt mốc 10.000 và số lượng bình luận trang web vào ngày đầu tiên phát sóng đã phá vỡ kỷ lục của nền tảng này, hiện tại có hơn 200.000 bình luận; đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề phim truyền hình, xếp hạng trò chuyện trực tiếp và các xếp hạng chủ đề trên Weibo.

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