Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 8 tuổi: Khung cảnh 3 người như một gia đình nhỏ khiến netizen phát cuồng

Cung Tuấn cũng không hề kém cạnh bạn diễn khi xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, điển trai. Cặp đôi Địch Lệ Nhiêt Ba và Cung Tuấn thể hiện thần thái đỉnh cao và những màn tạo dáng "tình bể bình" khiến fan couple bấn loạn.

Đây cũng là trang phục mà cả hai đã diện trong buổi tuyên truyền phim và giao lưu với khán giả cùng đoàn phim An Lạc Truyện.

Ở một số bức ảnh chụp cùng nhiếp ảnh gia nhí, khung cảnh 3 người khiến netizen liên tưởng ngay đến một gia đình hạnh phúc.

Được biết, An Lạc Truyện xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Sở hữu trí tuệ thông minh, sắc bén, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành.

An Lạc Truyện là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ (special – đặc biệt, đầu tư lớn) với 1635 nghìn tỷ đồng cùng dàn diễn viên đình đám. Nhờ sức hút của những cái tên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, phim nhanh chóng vượt con số 3 triệu lượt đặt trước, đứng vị trí No.1 hot search Weibo ở cả hai bảng chung và bảng giải trí ngay tập đầu tiên. Cho đến hiện tại, độ phổ biến của An Lạc Truyện trên Youku vượt mốc 10.000 và số lượng bình luận trang web vào ngày đầu tiên phát sóng đã phá vỡ kỷ lục của nền tảng này, hiện tại có hơn 200.000 bình luận; đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề phim truyền hình, xếp hạng trò chuyện trực tiếp và các xếp hạng chủ đề trên Weibo.