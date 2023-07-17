An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể

Sao quốc tế 17/07/2023 09:44

Được đánh giá là bom tấn truyền hình Hoa ngữ dịp hè, nhưng "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không được lòng khán giả bởi nhiều lý do không đáng có.

"An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chiếu được một chặng đường. Phim ban đầu được mong chờ vì có sự góp mặt của mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ và Cung Tuấn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, "An Lạc truyện" vẫn gặp một số điểm trừ cố hữu khiến màn trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa trọn vẹn.

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể - Ảnh 1
Cho đến hiện tại, "An Lạc truyện" gặp một số điểm trừ khiến màn trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa trọn vẹn

Cụ thể, theo bảng xếp hạng Vlinkage mới nhất, với bảng phim, "An Lạc truyện" đang đứng top 2 với 83.22 điểm. Với bảng xếp hạng nhân vật phim, vai Nhậm An Lạc của Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng top 3 với 9.19 điểm. Vai Hàn Diệp đứng top 4 với 9.11 điểm.

Ở bảng xếp hạng Data Win, phim đứng top 4 với 1.982 điểm. Bảng xếp hạng nhiệt độ YOUKU với 9492 điểm. Tuy đạt thành tích tương đối tốt, nhưng phim đang gặp nhiều tranh cãi vì có không ít điểm trừ.

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể - Ảnh 2
Ngoại hình nam nữ chính bị dìm tơi tả khi lên phim 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn luôn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng khi lên phim, nhan sắc cặp đôi bị dìm tơi tả. Cụ thể, lớp filter màu phim trắng bệch trông thiếu sức sống. Điều này làm nhan sắc nam, nữ chính trong phim bị giảm đi đáng kể vì thiếu góc cạnh và chiều sâu. Bên cạnh đó, nội dung thiếu logic cùng kỹ xảo quá giả tạo cũng khiến bộ phim mất đi rất nhiều điểm. 

"An Lạc truyện" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhậm An Lạc (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và thái tử Hàn Diệp (do Cung Tuấn thủ vai).

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể - Ảnh 3
"An Lạc truyện" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Đế Hoàng Thư

Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gia tộc gặp biến cố mà lưu lạc chốn nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật với mong muốn khôi phục lại sự trong sạch cho gia tộc và cứu giúp dân chúng, Nhậm An Lạc được thái tử Hàn Diệp tán thưởng, trở thành phụ tá của chàng. 

Được đánh giá là có nội dung hấp dẫn và lôi cuốn, nhiều người đã mong rằng dự án này có thể giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định diễn xuất gây tranh cãi bấy lâu nay, thoát mác "bình hoa di động" của màn ảnh Trung Quốc.

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể - Ảnh 4
"An Lạc truyện" vẫn chưa có nhiều bứt phá và trở thành một bộ phim "bạo"

Thế nhưng cho đến hiện tại, "An Lạc truyện" vẫn chưa có nhiều bứt phá và trở thành một bộ phim "bạo" theo đánh giá của truyền thông Hoa ngữ.

 

Mỹ nhân 2001 lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện với màn múa ấn tượng

Mỹ nhân 2001 lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện với màn múa ấn tượng

Xuất hiện mỹ nhân lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện.

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