Cụ thể, theo bảng xếp hạng Vlinkage mới nhất, với bảng phim, "An Lạc truyện" đang đứng top 2 với 83.22 điểm. Với bảng xếp hạng nhân vật phim, vai Nhậm An Lạc của Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng top 3 với 9.19 điểm. Vai Hàn Diệp đứng top 4 với 9.11 điểm.

"An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chiếu được một chặng đường. Phim ban đầu được mong chờ vì có sự góp mặt của mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ và Cung Tuấn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, "An Lạc truyện" vẫn gặp một số điểm trừ cố hữu khiến màn trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa trọn vẹn.

"An Lạc truyện" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhậm An Lạc (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và thái tử Hàn Diệp (do Cung Tuấn thủ vai).

"An Lạc truyện" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Đế Hoàng Thư

Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gia tộc gặp biến cố mà lưu lạc chốn nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật với mong muốn khôi phục lại sự trong sạch cho gia tộc và cứu giúp dân chúng, Nhậm An Lạc được thái tử Hàn Diệp tán thưởng, trở thành phụ tá của chàng.

Được đánh giá là có nội dung hấp dẫn và lôi cuốn, nhiều người đã mong rằng dự án này có thể giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định diễn xuất gây tranh cãi bấy lâu nay, thoát mác "bình hoa di động" của màn ảnh Trung Quốc.

"An Lạc truyện" vẫn chưa có nhiều bứt phá và trở thành một bộ phim "bạo"

Thế nhưng cho đến hiện tại, "An Lạc truyện" vẫn chưa có nhiều bứt phá và trở thành một bộ phim "bạo" theo đánh giá của truyền thông Hoa ngữ.