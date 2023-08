Mỹ nhân 2001 lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện với màn múa ấn tượng

Đường đua phim hè 2023 đang khá là nóng bỏng với màn đối đầu của loạt dự án lớn của hàng loạt tên tuổi lớn. Trong đó, tác phẩm được mong đợi là dự án cổ trang An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính. Vừa lên sóng, phim đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, dù vậy màn tái xuất của nàng mỹ nữ Tân Cương vẫn được nhiều khán giả mong đợi. Trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là có tạo hình đẹp hơn hẳn các bộ phim trước đó. Tuy nhiên mới đây, nàng nữ chính lại bị một nữ phụ lấn át.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện.

Chuyện phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Đế hoàng thư” của tác giả Tinh Linh, xoay quanh cuộc đời Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba) vốn sinh ra trong gia đình cao quý, khai quốc công thần. Về sau do gia tộc gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại một mình, Tử Nguyên phải lên núi sống. Sau này, Tử Nguyên đổi tên thành Nhậm An Lạc và trở thành trại chủ của An Lạc Trại.