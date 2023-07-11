Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 11/07/2023 16:22

Vụng Trộm Không Thể Giấu kết thúc gấp rút để nhường lịch phát sóng cho An Lạc Truyện.

Trong đường đua phim Hoa ngữ dịp hè này, phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nổi lên như một hiện tượng. Không có dàn diễn viên thuộc top 1, được đầu tư kinh phí thấp, dự án phim này gặp rất nhiều khó khăn khi khởi quay. Thậm chí, vị đạo diễn vốn nhận lời tham gia phụ trách phim đã bất ngờ từ bỏ dự án với lý do "không cảm thấy an toàn". Tuy nhiên, thành công của bộ phim lại khiến cả dàn diễn viên và khán giả bất ngờ.

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
So với lịch phát sóng được công bố trước đó, bộ phim đã được nhà sản xuất đẩy tiến độ kết thúc rất nhanh.

Kể từ khi lên sóng Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá mốc nhiệt 10.000 nhanh nhất trên nền tảng Youku trong năm 2023 này. Tuy nhiên, hiện tại dân tình lại đang tranh cãi vì cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ là bàn đạp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Cái kết của phim được đánh giá là trọn vẹn, thỏa mãn cảm xúc của khán giả xem.

Cụ thể, theo như lịch phát sóng ban đầu, Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ phát tập cuối vào ngày 11/7. Tuy nhiên, vào tối ngày 6/7 phía Youku đã mở bán 3 tập cuối và chính thức kết thúc dự án phim này. Tuy các khán giả rất vui mừng vì được biết cái kết của Vụng Trộm Không Thể Giấu sớm hơn, thế nhưng mặt khác họ cũng bày tỏ lo ngại cho dự án phim này của Triệu Lộ Tư – Trần Triết Viễn. Việc kết thúc phim sớm có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích view của phim sau khi kết thúc.

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã có những phản ứng hóa học bùng nổ. 

Có ý kiến cho rằng phía Youku đẩy nhanh tốc độ chiếu Vụng Trộm Không Thể Giấu là để dọn đường cho An Lạc Truyện. Theo đó, thời gian gần đây trên mạng liên tục xuất hiện thông tin cho biết dự án hợp tác đầu tay của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được lên sóng vào tháng 7. Với động thái mới của Youku việc An Lạc Truyện sắp lên sóng càng được khẳng định hơn nữa

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4
Khán giả cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu đang là bàn đạp cho An Lạc Truyện bởi sức hút trước đó của Triệu Lộ Tư.

Mùa hè năm nay đúng là rất nhộn nhịp khi phim thần tượng của dàn đỉnh lưu đều sẽ lần lượt gặp mặt khán giả, giờ có Ngọc Cốt Dao và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, chuẩn bị lại có An Lạc Truyện góp mặt nữa. Tuy nhiên, khi đối đầu 2 nam lưu lượng là Dương Dương và Tiêu Chiến, liệu rằng mỹ nhân Tân Cương có lép vế?

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 5
Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 6
Cung Tuấn lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều sở hữu lưu lượng vô cùng lớn.

Một điểm khiến An Lạc Truyện được khán giả chú ý đến là sự góp mặt của “đỉnh lưu” Địch Lệ Nhiệt Ba và “lưu lượng đang hot” Cung Tuấn. So với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa thì Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng gánh phim thần tượng, vậy nên những dự án mà cô ấy tham gia đều ở mức hot trở lên. 

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 7
Sau thất bại của Công Tố Tinh Anh, An Lạc Truyện mong đợi giúp Địch Lệ Nhiệt Ba vực dậy tên tuổi.

Điểm khiến nhiều người không kỳ vọng khá nhiều là diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và cả Cung Tuấn đều không tốt lắm. Bộ cổ trang gần đây nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba là Ngự Giao Ký đã khiến người đẹp 90 có màn thua thảm hại trước nữ phụ Quách Hiểu Đình. Cung Tuấn cũng khiến cho nhiều người ngao ngán vì diễn xuất dở tệ khi xuất hiện trong bộ phim Khu Vườn Ngủ Say. Một vấn đề khác khiến nhiều người ái ngại đó Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn không tạo được chemistry như mong đợi.

Liệu có bất công khi Triệu Lộ Tư chỉ là 'bàn đạp' cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 8
Khán giả mong đợi chemistry bùng nổ từ Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba. 
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