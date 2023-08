Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, sau ồn ào 'lấy tay che ngực'

Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng khi diện đầm quây họa tiết, phong cách cổ điển sang trọng

Vấn đề này liên tục gây nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người đồng tình với MC Kim Tinh rằng "sợ hở thì đừng mặc, mặc cho đã rồi mất công che". Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên tôn trọng quyền tự do của nữ nghệ sĩ, việc cô đưa tay lên che chắn để tránh sự cố bất ngờ khi liên tục có nhiều máy quay và camera theo sát trong suốt các buổi sự kiện. Được biết đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này của cô nàng bị đem ra bàn tán.

Cách đây ít ngày, cô bị đàn chị mỉa mai trên sóng trực tiếp vì lấy tay che vòng 1 khi diện trang phục hở bạo

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang được khán giả và người hâm mộ quan tâm khi dự án phim "An Lạc truyện" của cô đóng chính cùng nam diễn viên Cung Tuấn đã chính thức lên sóng tối 12/7 trên nền tảng Youku.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này của "mỹ nhân Tân Cương" bị đem ra bàn tán

"An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc.

Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp đã phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân, ra trận chống giặc, cuối cùng chàng lật lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc của An Lạc.