Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ

Sao quốc tế 05/07/2023 08:57

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hiện gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị chê "làm màu" vì lấy tay che vòng một trên thảm đỏ.

Theo Sina, ngày 4/7, người đẹp 31 tuổi bị Kim Tinh - MC nổi tiếng của Trung Quốc - nhắc trên trang cá nhân: 'Chúng ta luôn khuyến khích tự tin văn hóa. Là nghệ sĩ, người của công chúng, bạn nên xuất hiện với thái độ tự tin, lành mạnh. Dù là sự kiện của thương hiệu hay là xây dựng hình ảnh cho bản thân, đã chọn váy cắt xẻ, thì hãy thoải mái thể hiện nó'.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba che tay khi đi thảm đỏ 

Sau một giờ đăng, bài viết của Kim Tinh nhận hơn 96.000 like và hơn 4.700 bình luận. Chủ đề "Kim Tinh chê sao nữ vừa đi thảm đỏ vừa che ngực" nổi bật nhất trên Weibo, với gần 400 triệu lượt đọc cùng hàng trăm nghìn bình luận. Khán giả đăng các ảnh, video Nhiệt Ba, tranh cãi về lối tạo dáng của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ - Ảnh 2
Khán giả không ngừng tranh cãi về lối tạo dáng của cô

Blogger Duanxiaojie chia sẻ lại bài viết của Kim Tinh, nhận gần 700.000 like. Đông đảo khán giả đồng tình nhận xét của MC. Tài khoản Ningning viết: 'Phụ nữ mặc kiểu trang phục này là để thể hiện sự tự tin với vóc dáng của bản thân, nên thoải mái vì điều đó. Nếu thấy quá hở hang thì đừng mặc, che như vậy nghĩa là nó khiến bạn không thoải mái. Tại sao cô ấy phải làm thế?'. Bình luận của Ningning nhận hơn 99.000 like.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cũng có hàng chục nghìn người phản bác MC. Tài khoản Maotou được hơn 22.000 like khi viết: 'Người ta mặc gì là quyền của họ, che hay không cũng là quyền của họ, chị kiểm soát nhiều chuyện thế'. Các khán giả khác bình luận: 'Nhiều trường hợp, nghệ sĩ mặc gì là do phía thương hiệu quyết định, tôi nghĩ trường hợp này không đáng bị chê bai', 'Cô ấy chẳng làm gì phạm pháp, không làm gì vi phạm đạo đức, cũng không làm tổn hại lợi ích của ai. Khi đứng giữa thảm đỏ chụp hình, Nhiệt Ba rất thoải mái, cô ấy chỉ che khi di chuyển vì sợ bị hớ hênh'.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ - Ảnh 4
Cô nàng luôn khiến dân tình xuýt xoa với những bộ ảnh đẹp không góc chết

Trong khi đó, sao phim Trường ca hành luôn khiến dân tình xuýt xoa với những bộ ảnh đẹp không góc chết được đăng tải trên trang cá nhân hay diện mạo lộng lẫy, kiêu sa của cô mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên, vẻ đẹp hoàn mỹ đến “vô thực” của mỹ nhân Tân Cương này không ít lần gây tranh cãi. 

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì cách tạo dáng trên thảm đỏ - Ảnh 5
Sự góp mặt của người đẹp Tân Cương vẫn có sức hút lớn với công chúng

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liên tục nhận được các dự án phim ảnh mới. Chỉ tính trong ba năm gần đây nhất, sao nữ 9X đã đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim: Hạnh phúc trong tầm tay, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh… Dẫu diễn xuất chưa thực sự đột phá và ít nhiều vẫn nhận ý kiến chê bai song không thể phủ nhận rằng các tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp Tân Cương này vẫn có sức hút lớn với công chúng đất nước tỉ dân và liên tục trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội.

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