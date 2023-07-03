Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng

Sao quốc tế 03/07/2023 10:02

Địch Lệ Nhiệt Ba đang rơi vào nguy cơ vì diễn xuất tệ, phim không có thành tích tốt, đối thủ của cô lại từng bước tiến lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư và 2 tiểu Hoa 9x đang rất nổi tiếng của Cbiz. Tuy diễn xuất không quá xuất sắc thế nhưng nhờ nhan sắc xinh đẹp và một chút vận may, 2 nàng mỹ nhân này đã từng được khen vượt mặt nữ chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư lại phải ngậm ngùi khi bị nữ phụ lấn át.

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư và 2 tiểu Hoa 9x đang rất nổi tiếng của Cbiz

Cả hai vốn không có nhiều liên quan, do mỹ nhân Tân Cương đã nổi tiếng sớm và bước lên hàng "đỉnh lưu" (minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc) từ lâu, trong khi đó, Triệu Lộ Tư mới chỉ có danh tiếng khoảng 4 năm gần đây.

Tuy nhiên, năm 2020, hai diễn viên cùng tham gia phim cổ trang Trường Ca hành, họ liên tục được đưa lên bàn cân. Mặt khác, hiện tại sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khó khăn, còn Triệu Lộ Tư đang là nhân tố được các nhà sản xuất ưu ái, thành tích ngày càng cao dẫn tới nhiều sự so sánh. Ở thời điểm Trường Ca Hành lên sóng, trên mạng liên tục xuất hiện những bài viết cho rằng Triệu Lộ Tư lấn át nàng mỹ nữ Tân Cương.

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Năm 2020, hai diễn viên cùng tham gia phim cổ trang Trường Ca hành

Hồi tháng 6, cả Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba đều có phim chính kịch lên sóng. Hai người đẹp vốn là diễn viên thần tượng, việc thử sức ở mảng phim chính kịch có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp cả hai, bởi thể loại phim này có tính thử thách diễn xuất nhiều hơn. Bên cạnh đó, phim ngôn tình không giúp các diễn viên nhận được giải thưởng diễn xuất chính thống, chỉ có đóng phim chính kịch, nghệ sĩ mới được công nhận về khả năng diễn xuất.

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Hồi tháng 6, cả Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba đều có phim chính kịch lên sóng

Dự án Hậu lãng của Triệu Lộ Tư lên sóng trước. Song, trong phim màn thể hiện của Triệu Lộ Tư bị đánh giá là kém cỏi, biểu cảm khoa trương, dùng sức nhiều khiến gương mặt trở nên thiếu tinh tế. Triệu Lộ Tư tự biến vai diễn của mình thành cô gái ồn ào, vô lý, thiếu giáo dưỡng.

Thế nhưng, trong lúc Triệu Lộ Tư đang nhận nhiều lời phê bình, bộ phim Công tố của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng và cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực về diễn xuất, nội dung. Theo Sohu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã giúp Triệu Lộ Tư tránh được sự chỉ trích, chê bai của công chúng. Thậm chí, phim Công tố còn có thành tích kém cỏi hơn so với Hậu lãng của Lộ Tư.

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba đã giúp Triệu Lộ Tư tránh được sự chỉ trích, chê bai của công chúng

Đáng nói là giữa lúc Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi ngờ về diễn xuất, khả năng "gánh vác" dự án phim, thì Triệu Lộ Tư lại có tác phẩm khác lên sóng là Vụng trộm không thể giấu. Bộ phim ngôn tình này có nội dung giải trí, dễ xem, chỉ số truyền thông cao, hoàn toàn đè bẹp Công tố của mỹ nhân Tân Cương. Do đó, trên mạng xã hội nhận định: Triệu Lộ Tư là khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên sinh năm 1998 làm nổi bật sự yếu kém của đàn chị. 

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng - Ảnh 5
QQ nhận xét hiện tại sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hoa

Ngoài ra, QQ nhận xét hiện tại sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hoa. Cô là minh tinh được các nền tảng ưu ái, trao cho đảm nhiệm vai chính của nhiều dự án lớn, thành tích phim của Lộ Tư cũng khả quan. Cô đã tạo được tệp khán giả riêng theo dõi các tác phẩm của mình.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vấp phải nguy cơ sự nghiệp lúc bước sang tuổi 30. Cô loay hoay khi chuyển sang đóng phim chính kịch do diễn xuất còn hạn chế. Mặt khác, ở mảng phim ngôn tình thần tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã đi đến cực hạn, dù nhiều năm nổi tiếng, cô không có tác phẩm bùng nổ gây ấn tượng mạnh.

Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng

Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng

Bộ phim “An Lạc truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính chuẩn bị lên sóng và hiện đã có kế hoạch giới thiệu nền tảng chiếu online.

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