Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ!

Sao quốc tế 28/06/2023 14:21

Màn cosplay mới này của mỹ nhân sinh năm 1992 nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trong tập mới của chương trình "Manh Thám Tra Án mùa 3", Cổ Lực Na Trát khiến dân tình "lác hết cả mắt" khi có màn cosplay thành nữ siêu anh hùng Wonder Woman huyền thoại. Wonder Woman là một nữ siêu anh hùng hiếm hoi được hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, tỏa sáng với hình thể tuyệt đẹp, khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết và thần thái uy quyền. Nhiều khán giả cho rằng cô rất "táo bạo" khi không ngại hóa thân thành nhân vật nữ siêu anh hùng này.

Màn cosplay mới này của mỹ nhân sinh năm 1992 cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp trong veo, nhan sắc ngọt ngào đầy cá tính của cô rất hợp với tạo hình Wonder Woman này, trông cô đẹp quyến rũ không khác gì bản gốc. 

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 1

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 2
Trong tập mới đây của "Manh Thám Tra Án mùa 3", Cổ Lực Na Trát đã cosplay nhân vật nữ siêu anh hùng Wonder Woman khiến dân tình "đứng ngồi không yên"

Không chỉ có vậy, trong tập trước của "Manh Thám Tra Án", Cổ Lực Na Trát cũng đã có màn cosplay "cũ nhưng mới" khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt. Nữ diễn viên "mạo hiểm" khi hóa thân thành nhân vật Bạch Thiển - vai diễn của đàn chị Dương Mịch trong bộ phim làm mưa làm gió năm 2017 "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". 

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 3

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 4
Tạo hình của Cổ Lực Na Trát khi hóa thân thành nhân vật Bạch Thiển - vai diễn của Dương Mịch trong bộ phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" cũng nhận được nhiều lời khen ngợi không kém

Tại thời điểm đó, "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" không những nâng tầm hai diễn viên chính là Dương Mịch và Triệu Hựu Đình mà còn góp phần đưa nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đỉnh lưu. Trong khi hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có nhiều hoạt động mới thì Cổ Lực Na Trát lại tích cực xuất hiện trước công chúng, tham gia nhiều chương trình giải trí hơn trước.  

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 5Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 6

Mỹ nhân Tân Cương đỉnh lưu đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba cosplay 'táo bạo' thế nào mà hớp hồn cả nam lẫn nữ! - Ảnh 7
Cổ Lực Na Trát ngày càng thăng hạn về vóc dáng lẫn nhan sắc, song người hâm mộ cũng đang mong chờ những bước tiến mới trong diễn xuất của cô nàng

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang, tạp chí. Ít lâu sau đó, mỹ nhân 9x thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẫm. 

Cổ Lực Na Trát được biết đến qua các bộ phim: "Trạch Thiên Ký", "Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân", "Phong khởi nghê thường",... thế nhưng cũng chỉ mang danh là "bình hoa di động" vì chưa có nhiều nổi bật trong diễn xuất. 

  

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