Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn

Sao quốc tế 01/07/2023 20:41

Triệu Lộ Tư gần đây được cho là hợp tác với ai thì người đó hot.

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang là cái tên được nhắc đến nhiều của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi kết thúc tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp là Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư lại bất ngờ lấy lại phong độ khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng. Ngoài danh tiếng tốt của bản thân, cô nàng còn được cho là có "vía" may mắn khi đóng với ai người đó liền hot. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa được đánh giá cao trong số tiểu hoa sau 95. 

Đầu tiên phải kể đến Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư đã có cơ hội hợp tác với Tiêu Chiến trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Chỉ 1 năm sau đó, Tiêu Chiến thành đỉnh lưu Cbiz, không những thu về lượng người hâm mộ đông đảo mà còn trở thành "con cưng" của loạt nhãn hàng từ bình dân đến xa xỉ, cao cấp. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư có màn hợp tác khi tên tuổi cả 2 đều còn khá mới mẻ. 

Dù đã được công nhận là "em trai quốc dân", sao nhí thành công của màn ảnh Hoa ngữ nhưng danh tiếng của Ngô Lỗi đã tăng không ít sau khi đóng chung với Triệu Lộ Tư. Tinh Hán Xán Lạn khuấy đảo mùa hè năm ngoái và được kênh truyền hình quốc gia CCTV6 công nhận là phim đại bạo. So với những nữ chính đóng cùng Ngô Lỗi như Châu Vũ Đồng, Địch Lệ Nhiệt Ba,... thì lần kết hợp với Triệu Lộ Tư đem lại hiệu ứng tốt nhất. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi gây bão năm 2022. 

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 khi điểm Douban của phim khá tốt.

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn - Ảnh 4
Sau màn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn bất ngờ vụt sáng thành sao.

Trần Triết Viễn là sao nam tiếp theo có cơ hội hợp tác cùng nữ tiểu hoa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Từ vị trí "chờ bạo", Trần Triết Viễn liền "phi thăng" thành sao lưu lượng khi lượt theo dõi Weibo, siêu thoại,... đều tăng chóng mặt

Hiện tại, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đi được nửa chặng đường với hiệu quả phát sóng khá ổn định, vượt mặt nhiều phim khác. Chỉ số nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn thủ vai) đều đã vượt mốc 9 điểm trên Vlinkage. Trong đó, Tang Trĩ đứng đứng Top 1 bảng xếp hạng 6 ngày liên tiếp, tính đến 28.6.

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi vì 'vượng' bạn diễn - Ảnh 5
Trần Triết Viễn thu về một lượng fan hâm mộ đáng kể từ sau Vụng Trộm Không Thể Giấu. 
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“Vụng trộm không thể giấu" hiện là bộ phim chiếu mạng hot bậc nhất trong số những phim Trung Quốc lên sóng cùng thời điểm.

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