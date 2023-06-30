Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình

Triệu Lộ Tư bất ngờ thất thế trước sao nữ mới nổi này.
- Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế
- 'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên
Có thể nói, Triệu Lộ Tư hiện tại đang là một trong những sao nữ hot nhất lứa tiểu hoa 95 trong Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nàng tiểu hoa còn có trong tay nhiều tác phẩm thành công giúp bảo chứng tên tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Mới đây, một tạo hình cổ trang của Triệu Lộ Tư bỗng bị đào lại và đem lên so sánh với một sao nữ mới nổi.
Triệu Lộ Tư từng gây thương nhớ khi vào vai nữ phụ Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba làm nữ chính vào năm 2021. Tạo hình công chúa của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi thậm chí còn được nhận xét là đẹp hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Tạo hình thời Đường cũng góp phần làm tôn lên vẻ linh động, đáng yêu của Triệu Lộ Tư.
Mới đây, tạo hình này của Triệu Lộ Tư được đặt lên bàn cân so sánh với nữ diễn viên Trương Miểu Di trong bộ phim Làm Ơn Đừng Sủng Ta. Có ý kiến cho rằng nhan sắc của Trương Miểu Di có phần lấn át nữ phụ Trường Ca Hành nhờ lợi thế gương mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan hài hòa của cô nàng được nhận xét là có thể dễ dàng cân được nhiều kiểu tạo hình.
Trương Miểu Di sinh ngày 13/9/1998, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô ghi điểm trong mắt khán giả với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng lối diễn xuất đa dạng. Người đẹp 9x này còn được khán giả biết đến là một con người năng động, hoạt bát và đem lại nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Miểu Nhi có cuộc sống khá giản dị và rất thích ghi lại những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên các trang mạng xã hội.
Năm 2018, sau khi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ phim cổ trang Hồng Lâu Mộng, Trương Miểu Di đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2021, cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân lãng mạn Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Hiện tại, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Miểu Di được đánh giá là gương mặt tiềm năng lớn trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc.