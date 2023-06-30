Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình

Sao quốc tế 30/06/2023 12:39

Triệu Lộ Tư bất ngờ thất thế trước sao nữ mới nổi này.

Có thể nói, Triệu Lộ Tư hiện tại đang là một trong những sao nữ hot nhất lứa tiểu hoa 95 trong Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nàng tiểu hoa còn có trong tay nhiều tác phẩm thành công giúp bảo chứng tên tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Mới đây, một tạo hình cổ trang của Triệu Lộ Tư bỗng bị đào lại và đem lên so sánh với một sao nữ mới nổi.

Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 1
Nữ diễn viên tỏa sáng trong tạo hình cổ trang. 

Triệu Lộ Tư từng gây thương nhớ khi vào vai nữ phụ Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba làm nữ chính vào năm 2021. Tạo hình công chúa của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi thậm chí còn được nhận xét là đẹp hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Tạo hình thời Đường cũng góp phần làm tôn lên vẻ linh động, đáng yêu của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 2 
Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 3
Khí chất của Triệu Lộ Tư thời điểm đó được cho là lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, tạo hình này của Triệu Lộ Tư được đặt lên bàn cân so sánh với nữ diễn viên Trương Miểu Di trong bộ phim Làm Ơn Đừng Sủng Ta. Có ý kiến cho rằng nhan sắc của Trương Miểu Di có phần lấn át nữ phụ Trường Ca Hành nhờ lợi thế gương mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan hài hòa của cô nàng được nhận xét là có thể dễ dàng cân được nhiều kiểu tạo hình.

Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 4
Trương Miểu Di là một nhân tố mới của làng giải trí Hoa ngữ. 

Trương Miểu Di sinh ngày 13/9/1998, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô ghi điểm trong mắt khán giả với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng lối diễn xuất đa dạng. Người đẹp 9x này còn được khán giả biết đến là một con người năng động, hoạt bát và đem lại nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Miểu Nhi có cuộc sống khá giản dị và rất thích ghi lại những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên các trang mạng xã hội.Thông tin phim Khi Anh Chạy Về Phía Em: Bộ phim thanh xuân vường trường hứa hẹn gây bão trong mùa hè này - BlogAnChoi. Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chính thức lên sóng vào ngày 13/6. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường được khán giả mong đ. Trương Miểu Di sinh ngày 13/9/1998, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô ghi điểm trong mắt khán giả với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng lối diễn xuất đa dạng. Người đẹp 9x này còn được khán giả biết đến là một con người năng động, hoạt bát và đem lại nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Miểu Nhi có cuộc sống khá giản dị và rất thích ghi lại những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên các trang mạng xã hội. https://bloganchoi.com/thong-tin-phim-khi-anh-chay-ve-phia-em/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Thông tin phim Khi Anh Chạy Về Phía Em: Bộ phim thanh xuân vường trường hứa hẹn gây bão trong mùa hè này - BlogAnChoi. Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chính thức lên sóng vào ngày 13/6. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường được khán giả mong đ. Trương Miểu Di sinh ngày 13/9/1998, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô ghi điểm trong mắt khán giả với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng lối diễn xuất đa dạng. Người đẹp 9x này còn được khán giả biết đến là một con người năng động, hoạt bát và đem lại nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Miểu Nhi có cuộc sống khá giản dị và rất thích ghi lại những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên các trang mạng xã hội. https://bloganchoi.com/thong-tin-phim-khi-anh-chay-ve-phia-em/

Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 7
Nhan sắc này bất ngờ được cho là lấn át cả Triệu Lộ Tư. 

Năm 2018, sau khi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ phim cổ trang Hồng Lâu Mộng,Thông tin phim Khi Anh Chạy Về Phía Em: Bộ phim thanh xuân vường trường hứa hẹn gây bão trong mùa hè này - BlogAnChoi. Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chính thức lên sóng vào ngày 13/6. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường được khán giả mong đ. Năm 2018, sau khi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ phim cổ trang Hồng Lâu Mộng, Trương Miểu Di đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2021, cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân lãng mạn Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Hiện tại, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Miểu Di được đánh giá là gương mặt tiềm năng lớn trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc. https://bloganchoi.com/thong-tin-phim-khi-anh-chay-ve-phia-em/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Thông tin phim Khi Anh Chạy Về Phía Em: Bộ phim thanh xuân vường trường hứa hẹn gây bão trong mùa hè này - BlogAnChoi. Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chính thức lên sóng vào ngày 13/6. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường được khán giả mong đ. Năm 2018, sau khi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ phim cổ trang Hồng Lâu Mộng, Trương Miểu Di đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2021, cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân lãng mạn Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Hiện tại, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Miểu Di được đánh giá là gương mặt tiềm năng lớn trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc. https://bloganchoi.com/thong-tin-phim-khi-anh-chay-ve-phia-em/Thông tin phim Khi Anh Chạy Về Phía Em: Bộ phim thanh xuân vường trường hứa hẹn gây bão trong mùa hè này - BlogAnChoi. Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chính thức lên sóng vào ngày 13/6. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường được khán giả mong đ. Năm 2018, sau khi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ phim cổ trang Hồng Lâu Mộng, Trương Miểu Di đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2021, cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân lãng mạn Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Hiện tại, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Miểu Di được đánh giá là gương mặt tiềm năng lớn trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc. https://bloghay.org/ Trương Miểu Di đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2021, cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân lãng mạn Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Hiện tại, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Miểu Di được đánh giá là gương mặt tiềm năng lớn trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 11
 
Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình - Ảnh 12
Cô đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ với tác phẩm Khi Anh Chạy Về Phía Em. 
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