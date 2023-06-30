Triệu Lộ Tư bất ngờ 'lép vế' trước nữ thần thanh xuân mới nổi khi 'đụng độ' tạo hình

Có thể nói, Triệu Lộ Tư hiện tại đang là một trong những sao nữ hot nhất lứa tiểu hoa 95 trong Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nàng tiểu hoa còn có trong tay nhiều tác phẩm thành công giúp bảo chứng tên tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Mới đây, một tạo hình cổ trang của Triệu Lộ Tư bỗng bị đào lại và đem lên so sánh với một sao nữ mới nổi.

Nữ diễn viên tỏa sáng trong tạo hình cổ trang.

Triệu Lộ Tư từng gây thương nhớ khi vào vai nữ phụ Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba làm nữ chính vào năm 2021. Tạo hình công chúa của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi thậm chí còn được nhận xét là đẹp hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Tạo hình thời Đường cũng góp phần làm tôn lên vẻ linh động, đáng yêu của Triệu Lộ Tư.