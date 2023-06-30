Trần Triết Viễn bứt phá ngoạn mục, liệu có đuổi kịp Triệu Lộ Tư?

Thời gian gần đây, Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư đang rất được quan tâm với bộ phim vừa được công chiếu "Vụng trộm không thể giấu" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Ngay từ những ngày đầu vừa công chiếu, "Vụng trộm không thể giấu" đã phá mốc 9000 điểm nhiệt trên nền tảng, chứng tỏ phim có sức hút không nhỏ với khán giả. Bên cạnh đó, phim ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (20/6) với thành tích 1.324 điểm. Đây là điểm khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng.

Ban đầu khi “Vụng trộm không thể giấu" mới phát hành, nhân vật Đoàn Gia Hứa do Trần Triết Viễn thủ vai chỉ đứng Top 7 trong danh sách, kém xa Triệu Lộ Tư (Top 1). Nhưng đến ngày 28/6, theo Vlinkage, chỉ số nhân vật Đoàn Gia Hứa (diễn viên Trần Triết Viễn) đã leo lên hạng 3, chỉ xếp sau hai nhân vật Tang Trĩ (diễn viên Triệu Lộ Tư) và Tiêu Xuân Sinh (diễn viên Tiêu Chiến).

Chỉ số nhân vật Đoàn Gia Hứa do Trần Triết Viễn thủ vai có bước nhảy vọt lớn

Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, fans của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.

Trần Triết Viễn đang là một trong những mỹ nam thế hệ mới được kỳ vọng nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ

Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long.

Tuy nhiên, diễn xuất của sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao. Có thể thấy, nhờ bộ phim này, Trần Triết Viễn đã có bước nhảy vọt lớn, hiện nhận được sự quan tâm từ rất nhiều cư dân mạng.