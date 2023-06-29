Triệu Lộ Tư trở lại gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim ngôn tình "Vụng trộm không thể giấu" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Ngay từ những ngày đầu vừa công chiếu, "Vụng trộm không thể giấu" đã phá mốc 9000 điểm nhiệt trên nền tảng, chứng tỏ phim có sức hút không nhỏ với khán giả. Bên cạnh đó, phim ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (20/6) với thành tích 1.324 điểm. Đây là điểm khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Vậy nên, phía đoàn làm phim và nhà sản xuất đã dày công đầu tư mạnh truyền thông, quảng bá để phim tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Mới đây, "Vụng trộm không thể giấu" vừa tổ chức buổi họp báo tuyên truyền cho phim. Trong buổi họp báo, Triệu Lộ Tư diện váy ngắn hai dây ôm sát cơ thể, khoe trọn ưu điểm của mình. Với nét đẹp trong sáng, kẹo ngọt cùng nụ cười rạng rỡ, mỹ nhân sinh năm 1998 nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng nhân vật "chiếm sóng", gây bão cộng đồng mạng trong buổi họp báo tuyên truyền này lại là diễn viên Tăng Lê - người đảm nhận vai mẹ của nữ chính Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai trong "Vụng trộm không thể dấu".

Tăng Lê xuất hiện trong buổi tuyên truyền với vẻ đẹp mặn mà, quý phái đậm chất Á Đông, được nhận xét là lấn át luôn cả "con gái ruột" Triệu Lộ Tư

Xuất hiện trong buổi tuyên truyền, Tăng Lê diện một bộ váy đỏ rực rỡ, khoe trọn vẻ đẹp quý phái cùng khí chất thanh thoát đậm chất Á Đông. Vẻ đẹp mặn mà, thanh lịch của nữ diễn viên được nhận xét là lấn át luôn "con gái ruột" Triệu Lộ Tư.

Nhan sắc đời thường "một chín một mười" của "mẹ con" Tăng Lê - Triệu Lộ Tư

Nữ diễn viên Tăng Lê sinh năm 1976, cô từng theo học Học viện hý kịch Trung Ương và là bạn học cùng khóa với dàn mỹ nhân đình đám Hoa ngữ như Chương Tử Di, Hồ Tịnh, Mai Đình,... Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với tác phẩm đầu tiên mang tên "My Brother" vào năm 2000. Ngay từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, Tăng Lê đã gây chú ý bởi vẻ đẹp và khí chất như tiên nữ khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn.

Thủa mới vào nghề, vẻ đẹp và khí chất như tiên nữ của Tăng Lê khi ấy khiến biết bao người phải rung động, mê mẩn

Ở tuổi 46, Tăng Lê vẫn là đại mỹ nhân trẻ trung, xinh đẹp

Hiện tại, ở tuổi 46, có lẽ Tăng Lê ưu tiên hướng đến những vai diễn có tuổi. Tuy nhiên, nhan sắc kinh diễm, khí chất hút hồn và năng lực diễn xuất của cô vẫn luôn để lại dấu ấn trong lòng khán giả.