Lộ bằng chứng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang sống chung với nhau

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng hợp tác cùng nhau trong dự án Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Đáng chú ý, cặp đôi này thường xuyên vướng nghi vấn phim giả tình thật và đang âm thầm hẹn hò.

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao trước nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng ở chung khách sạn vì phần tường và đèn trong phòng của ảnh chụp giống y hệt nhau. Ngay lập tức, từ khóa ‘Cá nhiệt đới’ (tên couple của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du) đã lên top hot search BXH giải trí .

Trước đó, vào đầu năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du được cho là đã cùng nhau đi du lịch châu Âu. Team qua đường cho biết họ đã bắt gặp Nhiệt Ba tại Pháp. Sau đó, người hâm mộ phát hiện IP phần mềm nghe của Hoàng Cảnh Du khi ấy cũng ở châu Âu.

Không những thế, team qua đường còn tung bằng chứng ảnh Hoàng Cảnh Du đến thăm trường quay Công Tố của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước tin đồn đã chung sống, có con chung, cặp sao không xác nhận. Tuy nhiên, họ không ít lần bị bắt gặp đến trường quay thăm nhau.

Những tin đồn trên đã khiến hậu viện hội của Địch Lệ Nhiệt Ba phải tuyên bố tạm dừng hoạt động để ép studio lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên đến hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn im hơi lặng tiếng.

Năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đóng chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Tuy nhiên, tin đồn bị vợ chia tay vì ngoại tình, bạo hành đã đeo bám dai dẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Hoàng Cảnh Du. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng cho biết chia tay Vương Vũ Hinh trong hòa bình. Vương Vũ Hinh cũng đứng ra bênh vực chồng cũ.