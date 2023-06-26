Nhà sản xuất Công Tố khen Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên chuyên nghiệp nhất nhì trong dàn diễn viên 9x, nhận về 'gạch đá' của CĐM

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Công Tố do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diễn xuất của nữ chính. Tuy nhiên, giữa làn sóng tranh cãi chỉ trích ‘Mỹ nhân Tân Cương’, nhà sản xuất phim này lại dành nhiều lời khen có cánh dành cho cô nàng.

Theo đó, trong một buổi phỏng vấn, Lưu Tư Dư - nhà sản xuất bộ phim Công Tố cho biết ông lựa chọn Địch Lệ Nhiệt Ba cho vai chính An Ni vì cô có cả kỹ năng diễn xuất và sự kính nghiệp, phù hợp với hình ảnh của một kiểm sát viên. Ông cho rằng nhân vật An Ni có nhiều điểm tương đồng với Nhiệt Ba: đều chú tâm vào sự nghiệp, có lý tưởng và tinh thần chiến đấu cao, mang trong mình nhiều hoài bão và không bao giờ ngại thử thách bản thân mình.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng không đồng tình khi cư dân mạng cho rằng gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp làm kiểm sát viên vì trong ngành thật sự có nhiều người cũng xinh đẹp và có năng lực như vậy. Để ra dáng một kiểm sát viên, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đề nghị trang điểm nhẹ và giảm bớt các outfit tạo kiểu, chỉ lên sóng những bộ trang phục đơn thuần của người trong nghề.

Ngoài ra, Lưu Tư Dư cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Để đóng tốt vai An Ni trong Công Tố, nữ diễn viên đã dành 1 tuần trước khi vào đoàn phim để làm thực tập sinh ở một viện kiểm sát tại Thành Đô. Trong quá trình quay, cô cũng liên tục liên lạc với các kiểm sát viên để vào vai cho chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Từ đầu đến cuối, Nhiệt Ba chưa từng xin nghỉ, cũng không rời đoàn làm phim lấy một ngày.

"Tôi nghĩ rằng sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba phải đứng nhất nhì trong dàn diễn viên hậu 90, cô ấy thành công là có lý do cả. Vai diễn lần này của cô ấy khác với các bộ phim đô thị trước đây nhưng nhịp độ làm việc của cô ấy rất tốt, lời thoại cũng rất rõ ràng. Bất kể là ngoại hình hay sự chuyên nghiệp, nhân vật An Ni đã được cô ấy dựng lên đầy cuốn hút, vượt qua cả mong đợi của tôi" - Lưu Tư Dư chia sẻ.

Mặc dù được nhà sản xuất khen ngợi vì sự kính nghiệp và phù hợp với hình tượng nhân vật nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không làm hài lòng được khán giả. Netizen cho rằng cô nàng áp dụng cách diễn công nghiệp từ phim thần tượng sang Công tố, khiến người xem cảm thấy đây là "bình mới rượu cũ".

Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của ‘Mỹ nhân Tân Cương’ chưa tốt, do đó vai diễn thiếu điểm nhấn. Cô khóc cười đúng lúc, song không mang theo tình cảm, không khiến người xem đồng cảm.

Không những vậy, phía Địch Lệ Nhiệt Ba còn chạy những bài PR như "Vĩnh viễn tin tưởng vào diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba", "Cảnh khóc của Địch Lệ Nhiệt Ba", "Địch Lệ Nhiệt Ba lo sợ mình quá đẹp đến mức làm lu mờ diễn xuất", khiến khán giả khó chấp nhận.