Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng

Sao quốc tế 01/07/2023 22:50

Bộ phim “An Lạc truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính chuẩn bị lên sóng và hiện đã có kế hoạch giới thiệu nền tảng chiếu online.

An Lạc truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn đóng chính chuẩn bị lên sóng và hiện đã có kế hoạch giới thiệu nền tảng chiếu online. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của hai ngôi sao lưu lượng hot (diễn viên hot, có lượng fan đông) hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ngay từ khi mới công bố, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng - Ảnh 1

Tuy nhiên, khi trailer phim được tiết lộ, ngoài ngoại hình đẹp của cặp đôi sinh năm 1992, thì sự ăn ý của cả hai chưa thật sự ăn khớp. Bên cạnh đó, dù là dự án hạng được đầu tư lớn, song bối cảnh lẫn kĩ xảo phim chưa đẹp mắt.

Trong trailer, tinh thần của phim hay nhân vật chưa thể hiện rõ nét. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê chưa thể hiện được sự cá tính của nhân vật cũng như sự day dứt khi phải trả thù. Nét diễn của cô vẫn thiếu điểm nhấn, cảnh khóc rập khuôn từ phim này qua phim khác, không tạo được cảm xúc nơi người xem.

Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng - Ảnh 2

Dù vậy, với sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, “An Lạc truyện” vẫn sẽ có lượng khán giả theo dõi nhất định. Tuy nhiên, họ kì vọng, ê-kíp cần chỉnh sửa lại màu phim, lẫn việc làm nổi bật được các tình tiết kịch tính, cao trào.

Ngoài ra, chemistry giữa Nhiệt Ba và Cung Tuấn phải thật sự bùng nổ thì khi phim chiếu mới có khả năng hút fan. Vì thực tế, ngoài điểm cộng là ngoại hình đẹp, chiều cao chênh lệch, cả hai đang thiếu đi sự tương tác cần thiết phải có.

Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng - Ảnh 3Tín hiệu cho thấy phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sắp lên sóng - Ảnh 4

"An Lạc truyện” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Đế hoàng thư”, phim kể về câu chuyện của Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), người từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại một mình. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù.

Trong hành trình này, An Lạc gặp gỡ Hàn Diệp (Cung Tuấn), là thái tử của Đại Tĩnh. Vốn đa mưu túc trí, cô giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

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