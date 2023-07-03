Phim flop thảm hại nhưng mải lo yêu đương, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị người hâm mộ quay lưng

Sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây có vẻ như liên tục gặp vận xui.

Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là đỉnh lưu lượng đứng đầu lứa 90 trong Cbiz. Tuy diễn xuất còn nhiều điểm hạn chế, song với nhan sắc xinh đẹp cô nàng vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có dấu hiệu đi xuống thấy rõ. Mới đây, cô nàng đang bị người hâm mộ của mình quay lưng vì những lùm xùm tình ái.

Sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lùm xùm tình ái. Tác phẩm mới nhất của Nhiệt Ba là Công Tố Tinh Anh có rating chạm đáy. Năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đóng chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Tuy nhiên, tin đồn bị vợ chia tay vì ngoại tình, bạo hành đã đeo bám dai dẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Hoàng Cảnh Du. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng cho biết chia tay Vương Vũ Hinh trong hòa bình. Vương Vũ Hinh cũng đứng ra bênh vực chồng cũ. Hậu viện hội của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ thông báo ngừng hoạt động. Đầu năm nay, blogger còn lan truyền tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du. Do một thời gian dài nữ diễn viên không có hoạt động phim ảnh, truyền hình, cô gần như không xuất hiện trước truyền thông. Tháng 2/2023, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo đang làm hồ sơ khởi kiện các đơn vị, cá nhân có hành vi đăng tải, lan truyền tin tức với nội dung: "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai".

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du được cho là có mối quan hệ phim giả tình thật. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi hậu viện hội của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo tạm ngừng hoạt động cho đến phòng làm việc chịu lên tiếng. Lục đục nội bộ này có ảnh hưởng khá lớn đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Một diễn viên lưu lượng nếu không có sự ủng hộ của fan sẽ rất khó để thành công. Trước tin đồn thất thiệt về bản thân, Địch Lệ Nhiệt Ba và đoàn đội vẫn một mực giữ im lặng. Trước đó, cặp đôi còn bị chỉ chứng sống chung một nhà khi khán giả nhận ra đèn trần nhà cô giống hệt đèn trong một video Hoàng Cảnh Du từng chia sẻ. Sự tương đồng khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi giấu diếm mối quan hệ và đang sống chung. Ngoài ra, không gian Địch Lệ Nhiệt Ba quay vào tháng 6 năm nay giống với tường nhà Hoàng Cảnh Du ở vào tháng 12 năm ngoái. Xuất hiện nhiều lần ở không gian giống nhau khiến người hâm mộ tin chắc cả hai đang yêu đương mặn nồng. Bằng chứng cả hai đã về chung một nhà?

Trong khi đang lao đao vì diễn xuất, khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thăng tiến không ngừng Địch Lệ Nhiệt Ba đang rơi vào nguy cơ vì diễn xuất tệ, phim không có thành tích tốt, đối thủ của cô lại từng bước tiến lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-flop-tham-hai-nhung-mai-lo-yeu-uong-ich-le-nhiet-ba-bat-ngo-bi-nguoi-ham-mo-quay-lung-598436.html