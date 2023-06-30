Dương Tử bất ngờ thất bại ê chề, bị nói 'học đòi' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 30/06/2023 11:54

Phim của Dương Tử bất ngờ nhận thành tích thảm hại.

Nếu Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là bộ đôi đối thủ thuộc lứa tiểu hoa 80 cùng nhau tiến bộ thì bộ đôi đối thủ lứa 90 là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lại cùng nhau tuột dốc không phanh.

Khi mà bộ chính kịch Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba có rating "chạm đáy" vừa mới chỉ trôi qua một thời gian ngắn, thì lại tới lượt Dương Tử bị réo gọi khi bộ Nữ Bác Sĩ Tâm Lý (chiếu lại lần hai) của cô trên đài Giang Tô, rating cũng đang có xu hướng giảm dần đều sau mỗi tập lên sóng. Cụ thể, ngày chiếu đầu tiên, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý đạt rating trung bình là 0.1988% (tập 1 - 2), nhưng sang tới tập 5 - 6, rating chỉ còn 0.1226%.

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Rating lẹt đẹt của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý khi chiếu lại lần 2 trên đài Giang Tô.

Trên thực tế, bộ phim có cốt truyện khá hay. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tất Thục Mẫn. Phim xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp đầy sóng gió của nữ bác sĩ Hạ Đốn (Dương Tử). Cô may mắn gặp được nam chính của đời mình là Tiền Khai Dật (Tỉnh Bách Nhiên) và cùng trải qua câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn.

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Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là tác phẩm từng được đánh giá cao của Dương Tử.

Vẫn biết đâu chỉ là dự án chiếu lại, có thể vì khán giả trước đó đã xem và nắm được cốt truyện chính nên lượng người xem giảm đi, nhưng theo ý kiến phần đông cư dân mạng, thì với sức ảnh hưởng của Dương Tử, chuyện rating lẹt đẹt như vậy là điều không thể chấp nhận được. 

Dương Tử bất ngờ thất bại ê chề, bị nói 'học đòi' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Dù được đánh giá cao nhưng thành tích lại không quá tốt.

Lúc mới mở điểm Douban, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý chỉ được chấm 5.1 điểm, với tỉ lệ 1 - 2 sao chiếm phần lớn. Khi đó, có không ít ý kiến đã cho rằng, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý chính là dự án đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của Dương Tử. 

Dương Tử bất ngờ thất bại ê chề, bị nói 'học đòi' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Dương Tử - Tỉnh Bách Nhiên trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý.

Cặp đôi chính Dương Tử - Tỉnh Bách Nhiên cũng là một điểm nhấn nổi bật của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Đây là lần hợp tác thứ hai giữa Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên kể từ bộ phim Girl Rushes Forward 2009. Lần tái hợp này, cả Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đều mang đến hình ảnh trưởng thành hơn, trái ngược vẻ non nớt 12 năm trước đây.

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