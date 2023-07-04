Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi

Sao quốc tế 04/07/2023 15:26

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lộ ảnh thân mật, nũng nịu bên 'người tình', dân tình tin chắc cô đã có tin vui!

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và khán giả đang mong chờ "An lạc truyện" - dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của cô cùng "mỹ nam Sơn hà lệnh" Cung Tuấn. Tuy đã khởi quay và hoàn thành đóng máy từ lâu nhưng cho đến hiện tại, "An lạc truyện" chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi diễn xuất cũng như tạo hình mới của mỹ nhân Tân Cương trong dự án phim cổ trang này.    

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 2
Loạt hình ảnh hậu trường được rò rỉ từ phim "An lạc truyện" khiến dân tình vô cùng thích thú

Không phụ lòng người hâm mộ, mới đây, loạt hình ảnh hậu trường được rò rỉ từ phim "An lạc truyện" khiến dân tình vô cùng thích thú bởi Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn quá đẹp đôi. Trong những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, khán giả nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có những cử chỉ, hành động tình cảm dành cho đối phương. Cụ thể, trong phân cảnh này, Cung Tuấn đã choàng tay ra phía sau để bịt mắt cho Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó cả hai nhìn nhau rồi cười đầy vui vẻ.  

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 4
Trước đó, có rất nhiều cảnh quay ghi lại các tình huống cực ngọt của  Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong "An lạc truyện"

Mặc dù những hình ảnh hậu trường chỉ được chụp từ góc máy phía sau nhưng có thể thấy động thái mới này từ phía đoàn làm phim "An lạc truyện" cũng khiến khán giả vui mừng. Hiện cộng đồng mạng đang tràn đầy hy vọng bộ phim "An lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn sẽ sớm có thông tin ấn định ngày lên sóng chính thức. 

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba có 'tin vui', lộ ảnh hạnh phúc bên người tình cùng tuổi - Ảnh 7
 Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trên phim trường

"An lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp đã phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân, ra trận chống giặc, cuối cùng chàng lật lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc của An Lạc.  

 

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính bất ngờ tung poster và trailer mới. Không những thế, còn có thông tin bộ phim đã bất ngờ nhảy dù phát sóng khiến nhiều khán giả thích thú.

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