BXH vai diễn hot nhất tháng 6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ vượt Triệu Lộ Tư, top 1 xứng đáng

BXH vai diễn hot nhất tháng 6 của Maoyan khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, danh sách vai diễn hot nhất tháng 6/2023 trên Maoyan đã chính thức lộ diện, hầu hết đều là những cái tên quen thuộc như Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến đóng, phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy), Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư, phim Vụng Trộm Không Thể Giấu), Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình thủ vai trong Trường Phong Độ),...

Tiêu Chiến với vai diễn Tiêu Xuân Sinh xuất sắc đứng đầu BXH.

Top 20 diễn viên hot nhất tháng 6/2023 theo Maoyan.

Trên thực tế vai diễn Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến giành được hạng nhất trong bảng xếp hạng Maoyan hoàn toàn không khiến khán giả cảm thấy bất ngờ, bởi đây rõ ràng là một chiến thắng xứng đáng sau những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của Tiêu Chiến cùng các thành viên trong đoàn Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Ngoài Tiêu Xuân Sinh, Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm), nữ phụ Hạ Hồng Linh (Tào Phỉ Nhiên) cũng đạt thứ hạng khá ổn áp.

Thành tích của Tiêu Chiến không khiến khán giả quá bất ngờ.

Theo 163, thành tích của phim Công tố tinh anh so với các dự án khác của Địch Lệ Nhiệt Ba kém hơn nhiều. Nhiều khán giả nhận định, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thuyết phục và cô chỉ hợp với dòng phim ngôn tình giải trí, chưa đủ sức đảm nhiệm vai diễn cần chiều sâu.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng.

Ở chiều ngược lại, Triệu Lộ Tư nếu như trước kia bị dân tình phản đối cực lực khi vào vai Tang Trĩ bao nhiêu, thì nay lại được ủng hộ bấy nhiêu, thậm chí còn dành cho cô vô số lời khen ngợi. Dựa vào sức nóng hiện nay của Vụng Trộm Không Thể Giấu, chắc chắn Triệu Lộ Tư sẽ còn nhận được nhiều tình cảm hơn nữa từ công chúng.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi sau khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng.

Tương tự Địch Lệ Nhiệt Ba, sau khi Hoa Nhung lên sóng, truyền thông xứ Trung đánh giá Cúc Tịnh Y vẫn không có cải thiện về diễn xuất. Cô bị chê diễn lố, biểu cảm nghèo nàn. Trong các phân cảnh cần diễn xuất tinh tế để tạo được chiều sâu về nội tâm thì nữ diễn viên đều chưa làm được.

Cúc Tịnh y cũng là cái tên gây tranh cãi về diễn xuất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bxh-vai-dien-hot-nhat-thang-62023-ich-le-nhiet-ba-bat-ngo-vuot-trieu-lo-tu-top-1-xung-ang-598582.html