Mới đây vào ngày 2/7, đoạn video quay cảnh Lý Nhất Đồng, một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, để chân lên ghế khi đi trên máy bay đã bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh, mỹ nhân họ Lý cởi giày và khoanh chân lên ghế.

Lý Nhất Đồng cởi giày ngồi trên máy bay

Hình ảnh diễn viên để chân trần ngồi trên ghế máy bay đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng dáng ngồi khó coi, để chân lên ghế là bất lịch sự. Trong khi đó, một số khán giả nói ghế đó là hạng thương gia, nơi bạn có thể cởi giày nếu muốn. Nhiều khán giả còn bình luận rằng việc "soi" nghệ sĩ như vậy quá khắt khe, trong khi với người thường, điều này hoàn toàn chấp nhận được, chưa kể mùa hè nóng nực, bỏ giày ra không phải là điều gì quá đáng.