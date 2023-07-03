'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

Sao quốc tế 03/07/2023 10:56

Diễn viên Lý Nhất Đồng vấp phải nhiều chỉ trích, trở thành cái tên hot No1 Weibo, sau khi đoạn video cho thấy cô để cả hai chân lên ghế máy bay được lan truyền.

Mới đây vào ngày 2/7, đoạn video quay cảnh Lý Nhất Đồng, một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, để chân lên ghế khi đi trên máy bay đã bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh, mỹ nhân họ Lý cởi giày và khoanh chân lên ghế.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này - Ảnh 1
Lý Nhất Đồng cởi giày ngồi trên máy bay 

Hình ảnh diễn viên để chân trần ngồi trên ghế máy bay đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng dáng ngồi khó coi, để chân lên ghế là bất lịch sự. Trong khi đó, một số khán giả nói ghế đó là hạng thương gia, nơi bạn có thể cởi giày nếu muốn. Nhiều khán giả còn bình luận rằng việc "soi" nghệ sĩ như vậy quá khắt khe, trong khi với người thường, điều này hoàn toàn chấp nhận được, chưa kể mùa hè nóng nực, bỏ giày ra không phải là điều gì quá đáng.

Hiện Lý Nhất Đồng vẫn chưa lên tiếng trước tranh cãi này. 

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này - Ảnh 2
Diễn viên Lý Nhất Đồng 

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi ra trường, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán yêu Khuynh Thành. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài bản.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này - Ảnh 3
Cô từng lọt vào top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017

Năm 2017, Lý Nhất Đồng tiếp tục đóng vai Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp cô lọt vào top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.

Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, Lý Nhất Đồng vẫn chỉ là sao hạng B. Cô nhận được những bộ phim có đội ngũ tốt, bạn diễn là nam thần nổi tiếng nhưng không thể vươn lên đứng đầu nhóm tiểu hoa đán 9X. Danh tiếng từ những bộ phim thành công như Anh hùng xạ điêu cũng dần mai một.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này - Ảnh 4
Người đẹp sinh năm 1990 thiếu vai diễn bùng nổ mạnh mẽ, khiến khán giả nhớ mãi 

Sohu nhận xét Lý Nhất Đồng có khả năng hóa thân vào các nhân vật tự nhiên, không gượng gạo, nhưng nét diễn chưa thực sự ấn tượng. Người đẹp sinh năm 1990 thiếu vai diễn bùng nổ mạnh mẽ, khiến khán giả nhớ mãi.

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình

Cư dân mạng cho rằng vì Lý Nhất Đồng ôm cùng lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim.

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