Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình

Sao quốc tế 15/06/2023 10:02

Cư dân mạng cho rằng vì Lý Nhất Đồng ôm cùng lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lý Nhất Đồng bị cư dân mạng chê trách vì cho rằng cô đang quay cùng lúc 3 phim, ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình. Theo đó, Lý Nhất Đồng đang quay phim Không Thể Nói Với Người cùng Âu Hào nhưng phải bỏ dở để chạy sang đoàn phim Vân Tú Hành. Ngoài ra, bộ phim Anh Hùng Chí do nữ diễn viên đóng cùng với Thành Nghị đến giờ vẫn chưa đóng máy dù đã quay được một thời gian khá lâu.

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 1

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 2

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 3

Chính vì điều đó, cư dân mạng đang nghi ngờ rằng vì Lý Nhất Đồng ôm cùng lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim, đặc biệt là Anh Hùng Chí. Tuy nhiên, có khán giả cho rằng nữ chính Lý Nhất Đồng đã đóng máy phim Anh Hùng Chí từ lâu, cả đoàn phim chưa đóng máy vì còn những cảnh quay của nam chính Thành Nghị. Vì thế, cô không phải ôm cùng lúc 3 đoàn phim như lời đồn. Hiện tại, sự việc vẫn đang gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lý Nhất Đồng xuất thân từ ngành múa. Sau khi ra trường, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán Yêu Khuynh Thành. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài bản.

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 4

Vào năm 2017, Lý Nhất Đồng tiếp tục đóng vai Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp cô lọt vào top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 5

Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, Lý Nhất Đồng vẫn chỉ là sao hạng B. Thậm chí, cô còn thường bị xếp vào nhóm diễn viên khó bật lên hạng A trong giới giải trí. Cô nhận được những bộ phim có đội ngũ tốt, bạn diễn là nam thần nổi tiếng nhưng không thể vươn lên đứng đầu nhóm tiểu hoa đán 9X.

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình - Ảnh 6

Nhờ thành công của bom tấn Cuồng Phong, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ có bước tiến. Theo đó, cô trở thành tiểu hoa 9X có thành tích chiếu phim tốt, vượt qua thành tích của những đồng nghiệp cùng lứa như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Lý Thấm,...

 

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