Rộ tin Lý Nhất Đồng được 'chọn mặt gửi vàng' vai nữ chính trong Ti Mệnh, kết đôi cùng 'người tình' Dương Tử

Sao quốc tế 15/02/2023 21:05

Trên mạng đang lan truyền thông tin cho rằng Lý Nhất Đồng sẽ trở thành nữ chính của Ti Mệnh và hợp tác cùng Đặng Vi.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2016, Lý Nhất Đồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, khả năng diễn xuất ổn định thế nhưng, nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn chưa thể vươn lên hàng top. Nhiều khán giả còn đặt cho cô cái tên "thánh flop", "thể hàn" khi cứ mãi giậm chân tại chỗ. 

Rộ tin Lý Nhất Đồng được 'chọn mặt gửi vàng' vai nữ chính trong Ti Mệnh, kết đôi cùng 'người tình' Dương Tử - Ảnh 1

Gần đây, người đẹp họ Lý nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả khi tham gia vào bộ phim Cuồng Tiêu. Đây cũng được đánh giá là dự án truyền hình bạo đầu tiên của năm 2023 này. Sau thành công của Cuồng Tiêu, có thông tin cho biết Lý Nhất Đồng sắp hợp tác cùng “tình mới” Dương Tử là Đặng Vi trong dự án có tên Ti Mệnh.

Rộ tin Lý Nhất Đồng được 'chọn mặt gửi vàng' vai nữ chính trong Ti Mệnh, kết đôi cùng 'người tình' Dương Tử - Ảnh 2

Được biết, Ti Mệnh là dự án phim cổ trang huyền huyễn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh tinh quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và Trường Uyên, hậu duệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Trong một lần gặp sự cố uống say rồi chìm vào giấc ngủ ngàn năm, Ti Mệnh rơi xuống ao và vướng vào tình kiếp với Trường Uyên. Cả hai bên nhau cũng trải qua năm tháng tiêu dao tự tại.

Ti Mệnh lúc này sống với thân phận tiểu cô nương tên Nhĩ Sanh, những tưởng có thể cùng Trường Uyên đầu bạc răng long, thế nhưng khi giật mình tỉnh giấc sau cơn say, phát hiện bản thân đã quay trở lại làm Ti Mệnh, người yêu thương nhất là Trường Uyên đã không còn tồn tại, tất trôi qua như một giấc mộng khiến cô vô cùng khổ sở, càng không ngờ Trường Uyên là hậu duệ của Long tộc.

Rộ tin Lý Nhất Đồng được 'chọn mặt gửi vàng' vai nữ chính trong Ti Mệnh, kết đôi cùng 'người tình' Dương Tử - Ảnh 3

Ngoài thông tin về nữ chính, nam chính của dự án phim Ti Mệnh cũng được tiết lộ chính là “tình mới” của Dương Tử trong Trường Tương Tư là Đặng Vi.

Đặng Vi (1995) được đánh giá là nam thần cổ trang mới nổi của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được yêu thích với vai diễn Tuyết Thiên Tầm trong phim Ngộ Long. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tham gia các phim Trọng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính, Trường Nguyệt Minh Tẫn của La Vân Hi và Bạch Lộc. Đây đều là những dự án lớn. Đồng thời, tạo hình của Đặng Vi trong phim cũng được đánh giá cao, hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho sự nghiệp của nam diễn viên trong năm 2023.

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