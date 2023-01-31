Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Sao quốc tế 31/01/2023 16:15

Thông tin mỹ nam Dương Dương thẳng thừng từ chối hợp tác với Lý Nhất Đồng đang thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm.

Ở thời điểm hiện tại, Cuồng Phong được xem là dự án phim bạo đầu tiên trong năm 2023. Các chỉ số của bộ phim này đều vô cùng cao và cũng được khán giả đánh giá xuất sắc cả về nội dung và diễn xuất. Dù thành công là vậy nhưng ít ai biết được trước khi ra mắt bộ phim đã bị nam diễn viên Dương Dương khước từ. 

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 1
Dương Dương - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhiều blogger đã đưa tin cho rằng Cuồng Phong ban đầu đã mời Dương Dương vào vai nam chính. Tuy nhiên, chàng mỹ nam này đã từ chối nên Trương Dịch đã buộc lòng phải lựa người khác. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cho các fan hâm mộ Cbiz một phen bất ngờ và không khỏi tiếc nuối cho cả Cuồng Phong lẫn Dương Dương bởi nếu hợp tác chung khả năng phim sẽ còn thành công hơn nữa. 

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 2
Lý Nhất Đồng và Dương Dương - Ảnh: Internet

Có nguồn tin cho biết, nếu đóng Cuồng Phong, Dương Dương sẽ chỉ có thể đảm nhận phiên 2 và là vai phản diện nên anh chàng đã từ chối. Cũng có người cho rằng là vì Dương Dương không muốn tái hợp cùng Lý Nhất Đồng sau Đặc Chiến Vinh Quang nên mới không đóng Cuồng Phong.

Một số khác lại cho rằng Trương Dịch là diễn viên phái thực lực, cả diễn xuất và giải thưởng đều đủ “đè bẹp” Dương Dương. Vì vậy chắc chắn không có chuyện anh là người thế chỗ cho chàng mỹ nam họ Dương.

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 3
Cuồng Phong - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Dương Dương Lý Nhất Đồng Cuồng Phong sao Châu Á sao Hoa ngữ

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