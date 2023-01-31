Tin tưởng giao hết của cải tài sản cho chồng làm ăn nhưng mãi không thấy được đền đáp, gắn thiết bị theo dõi lên xe chồng, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật từ anh ta

Chia sẻ trong chương trình Người thứ 3, chị M cho biết trước đây chị làm trong lĩnh vực viễn thông và tình cờ gặp anh trong một lần anh tới đây làm sim điện thoại. Sau đó cả hai giữ liên lạc và thỉnh thoảng hẹn hò cà phê tâm sự . Được sự ủng hộ của mẹ và gia đình, anh chị nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Chẳng ai muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ cả, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không ít cặp vợ chồng vẫn đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. Đó có thể là do sự vô tâm, hờ hững của đối phương hoặc do có người thứ 3 chen chân vào,… Với chị M. (sống ở TP.HCM), chị vốn có một cuộc hôn nhân khá êm đềm bên chồng và hai con, nhưng đến bây giờ mọi thứ đã tan thành mây khói bởi kẻ thứ 3.

“Lúc gặp anh tôi 23 tuổi, có nhiều người theo đuổi, tôi cũng khá kén chọn. Đến khi gặp ông xã tôi, do gia đình tác động nên mới tiến tới nhanh như thế. Khi gặp anh, mẹ tôi khen rồi mời Tết về nhà chơi, dưới quê tất cả anh em họ hàng đều ủng hộ, khen anh rất nhiều”, chị M kể.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 8 tháng hẹn hò tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân. Khoảng thời gian đầu, hai vợ chồng son có một cuộc sống khá hạnh phúc. Khi con đầu lòng chào đời, hai vợ chồng bắt đầu có những xích mích nhỏ.

Ba năm sau, chị M sinh con thứ 2, mâu thuẫn vợ chồng càng tăng lên khiến cuộc sống khá ngột ngạt, thậm chí có lúc 2 vợ chồng còn không nói chuyện với nhau tới 4 tháng. Dẫu vậy, vì các con nên chị M vẫn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này, bởi chị sợ nếu ly hôn thì một mình chị không thể lo cho các con cuộc sống đủ đầy.

Khi hai con lớn lên, con lớn vào đại học và con thứ 3 học cấp 3, chị M bán mảnh đất ở quê do bố mẹ ruột cho được gần 2 tỷ đồng. Chị mang toàn bộ số tiền này cho chồng đầu tư làm ăn, nhưng số tiền ngày một vơi dần mà tiền vào túi lại không thấy đâu khiến chị sinh nghi, thẳng thắn đặt vấn đề với chồng.

Nào ngờ, anh lại tỏ ra hằn học, mắng chửi và cư xử thô lỗ với vợ rồi bỏ nhà đi. Hành động của chồng khiến chị M choáng váng, bởi trong suốt 18 năm hôn nhân, vợ chồng chị tuy có hục hặc với nhau nhưng chưa bao giờ chồng lại cư xử thô lỗ như vậy. Sau đó chị đành nhờ bố mẹ chồng khuyên can thì anh mới chịu quay về nhà.

Tuy nhiên, càng ngày anh càng vắng nhà thường xuyên, bắt đầu đi sớm về khuya, không còn dành thời gian cho ba mẹ con chị như trước nữa. Với linh cảm của một người phụ nữ, chị M cảm nhận được chồng có điều gì đó giấu mình nên nhờ người gắn định vị vào xe của chồng và bắt đầu theo dõi anh.

Thấy địa điểm chồng đến rất lạ, chị nghi ngờ và hỏi thẳng chồng, nhưng anh chối quanh chối co bảo đi tiếp khách làm ăn. “Tôi đã gắn định vị rồi nên lời chồng nói tôi không tin nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh cho rõ ràng và cho anh thời gian”, chị M nói.

Cho đến một hôm, anh đưa một nữ đồng nghiệp về nhà lấy tập hồ sơ để quên rồi vội vã rời đi. Mặc dù khi ấy chồng giới thiệu người phụ nữ lạ mặt kia là đồng nghiệp nhưng chị M cảm nhận được sự việc không bình thường như vậy. Tối hôm đó, chị đặt vấn đề với chồng về mối quan hệ của anh với nữ đồng nghiệp kia. Không chối quanh chối co, sau một hồi trầm ngâm cuối cùng người chồng cũng thừa nhận tất cả.

Anh cho biết, người phụ nữ kia đúng là đồng nghiệp làm cùng anh, chỉ cho anh cách làm ăn. Trong một lần đi tiếp khách chung và say xỉn, anh không làm chủ được bản thân nên cả hai đã nảy sinh quan hệ. Đáng nói hơn, cả hai còn có với nhau một đứa con hơn 1 tuổi. “Tôi nghe xong khóc cũng không khóc nổi, trong lòng rất sốc”, chị M đau đớn trải lòng.

Khoảng thời gian sau đó, không khí trong nhà rất ngột ngạt. Sau một tuần kể từ ngày chồng thú nhận việc làm sai trái, chị M quyết định hẹn “tiểu tam” gặp mặt để làm sáng tỏ mọi chuyện. Chị M chia sẻ: “Quan hệ giữa hai người, chuyện con cái anh đã nói rồi nhưng số tiền 2 tỷ của tôi, tôi nghĩ anh mang cho cô đó, chứ không thể nói làm ăn mà không mang tiền về được. Hạnh phúc đã vỡ nhưng tôi cần biết rõ ràng về số tiền của mình”.

Gặp mặt chị M, “tiểu tam” thừa nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi chị, đồng thời mong chị chấp nhận “chung chồng”. “Cô ta nói thật sự rất cần anh, cô có thể trả anh về cho gia đình nhưng con cô còn rất nhỏ, đứa bé cần cha nên mong tôi suy nghĩ, lúc đó tôi cảm thấy thật nực cười”, bà mẹ 2 con kể.

Còn với chị M, lúc đó chị chẳng còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này nữa, điều chị muốn biết là số tiền chị mang cho chồng đầu tư làm ăn đã đi đâu mà thôi. Lúc này “tiểu tam” mới tiết lộ, số tiền đó chồng chị M đã đưa cho cô ta đầu tư vào tiền ảo và bị mất trắng.

Tiền mất, chồng phản bội tới mức có con riêng bên ngoài, chị M thất vọng đề nghị ly hôn với chồng. Vốn là một người nội trợ quanh năm ngày tháng ở nhà, nhưng giờ đây chị M lại chủ động chấm dứt hôn nhân khiến chồng chị không khỏi ngỡ ngàng. Anh khuyên chị suy nghĩ lại nhưng chị đã quá chán với cuộc hôn nhân lạnh ngắt này từ lâu, các con đã lớn khôn, nay thêm chất xúc tác là người thứ 3 và con riêng của chồng thì chị không còn gì để do dự nữa.

“Khi người thứ 3 xuất hiện, nếu chưa có con, có khi tôi lại yếu đuối, nghe xin lỗi là lại mềm lòng. Nhưng khi có đứa trẻ, thực sự đó là động lực cho tôi, không còn lý do gì để tôi níu giữ cuộc hôn nhân này nữa cả”, chị M nói.

Kết thúc một cuộc hôn nhân ai mà chẳng buồn, chị M cũng vậy nhưng chị đang dần quen với mọi thứ. Chị bắt đầu ra ngoài làm việc, tham gia vào những câu lạc bộ rèn luyện, nâng cao sức khỏe về thể chất và cả tinh thần.