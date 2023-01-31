Hôm vừa rồi, mẹ vợ tôi từ quê lên chơi mấy ngày với các con. Sáng sớm, tôi dậy thì thấy bà và vợ đang nấu ăn sáng trong bếp. Thường cuối tuần tôi hay dậy muộn, chắc vợ nghĩ thế nên thoải mái trò chuyện với mẹ đẻ chẳng kiêng nể gì:

Vợ chồng chúng tôi kết hôn được gần 2 năm nhưng bất hạnh thay trong 2 năm đó, vợ tôi mang thai 3 lần đều hỏng. Vợ đã chủ động đi khám, nghe cô ấy bảo bác sĩ nói tử cung của vợ hơi yếu nên khó giữ thai. Tôi thương vợ lắm, chẳng nỡ lòng oán trách, gây áp lực cho cô ấy. Mấy lần mất con cũng khiến tinh thần tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Thôi con ạ, 30 tuổi rồi sinh con cũng vừa tầm. Dù mẹ đưa cho con phương án đó thật nhưng vì mẹ thương con chưa muốn đẻ mà cứ bị chồng gây áp lực. Nhưng lạm dụng cũng không tốt đâu…

Tôi tông cửa xông vào, hai người giật bắn hoảng sợ. Hôm đó mọi chuyện kết thúc không vui, mẹ vợ bỏ về, tôi và vợ cãi nhau một trận lớn. Tôi căm hận phát hiện 2 năm nay mình bị vợ lừa! Cô ấy giả mang thai rồi cứ đợi khoảng 1,5 - 2 tháng sau thì giả vờ sảy thai. Giữa mỗi lần sảy thai, cô ấy sẽ tĩnh dưỡng một thời gian.

40 tuổi tôi mới lấy vợ, cô ấy kém tôi khá nhiều tuổi, thời điểm kết hôn vợ 28 thôi. Dẫu kém chồng khá nhiều tuổi nhưng 28 đối với một người phụ nữ, khách quan mà nói đã không còn quá trẻ, cũng là độ tuổi phù hợp để sinh con.

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Kinh tế của tôi đủ lo cho vợ con, nói chung vợ chồng tôi không có lý do gì để kế hoạch cả. Cũng vì lẽ đó nên vợ biết không thể thuyết phục được chồng vì không có lý do chính đáng. Cho nên cô ấy mới tham khảo ý kiến của mẹ đẻ và được bà mách cho kế kia.

Quả thực mưu kế đó đã thành công mỹ mãn, cưới nhau 2 năm vợ tôi chưa phải sinh con, vẫn được tận hưởng cuộc sống son rỗi. Nhưng cô ấy làm vậy thật quá ích kỷ. Gật đầu làm đám cưới vì cô ấy sợ muộn chồng mà lại chưa thật lòng muốn bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái, chăm sóc con nhỏ. Hiện nay vợ tôi đã 30 tuổi, nếu sự việc không vỡ lở thì cô ấy còn muốn trì hoãn tới bao giờ?

Chưa nói vợ thừa biết mỗi lần cô ấy thông báo sảy thai là tôi đau đớn xót xa, mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Đó là con mình, sao tôi có thể không thương tiếc? Nhưng mà tất cả chỉ là lừa dối, chẳng có đứa con nào hết! Và vợ thì thản nhiên như không nhìn tôi đau khổ vì mất con.

Tôi oán trách vợ thì cô ấy quay ngược lại chỉ trích chồng. Cô ấy nói tôi mới là người ích kỷ khi muốn trói buộc vợ vào trách nhiệm sinh con, làm mẹ. Cô ấy còn trẻ để thực hiện điều đó. Tôi thấy chán quá, theo mọi người 30 tuổi có phải là trẻ để sinh con không? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này?

Phụ nữ từ 20 - 35 tuổi là độ tuổi mang thai tốt nhất

Ở phụ nữ, số lượng và chất lượng trứng sẽ giảm dần theo thời gian, khiến việc thụ thai sau tuổi 35 sẽ khó có thai tự nhiên hơn rất nhiều.

Trong độ tuổi mang thai tốt nhất 20 - 35, người phụ nữ đã chuẩn bị đầy đủ về mặt kiến thức, thể chất, khả năng sinh sản, tinh thần, tài chính và trách nhiệm làm mẹ. Những đặc điểm này ở mỗi phụ nữ sẽ khác nhau nhưng mẫu số chung đều dao động trong độ tuổi từ 20 - 35, dựa theo kết quả của nhiều cuộc khảo sát.

Trong giai đoạn này, cơ thể phụ nữ phát triển hoàn chỉnh để có thể thực hiện thiên chức làm mẹ. Khi mang thai sẽ hạn chế các rủi ro, biến chứng thường gặp trong thai kỳ như mang thai ngoài tử cung, tiền sản giật, nguy cơ thai chết lưu và dọa sảy thai. Chất lượng trứng trong giai đoạn này cũng tốt hơn.

Ở phụ nữ, sau 30 tuổi khả năng thụ thai bắt đầu suy giảm nhẹ. Từ 35 trở đi, buồng trứng bắt đầu suy giảm nhanh về cả số lượng và chất lượng. Đến sau 40 tuổi, khả năng sinh sản của phụ nữ còn thấp, khó có thai tự nhiên và khi có thai các vấn đề trong thai kỳ, sẩy thai tăng. Các vấn đề về sức khỏe của trẻ sinh ra cũng tăng. Từ 43 tuổi trở đi, khả năng có thai tự nhiên của phụ nữ còn rất thấp, ít có phụ nữ nào có thai tự nhiên sau 45 tuổi.

Ở độ tuổi 25, nguy cơ sinh con bị down và các hiện tượng đột biến gen chỉ nằm trong khoảng là 1/1.250. Tỷ lệ này là 1/400 ở độ tuổi 35 và tăng lên mức 1/109 với phụ nữ sinh con tuổi 40. Khi ở tuổi 45, nguy cơ này là 1/32. Tóm lại, độ tuổi mang thai tốt nhất trung bình khoảng 20 đến 35 tuổi.