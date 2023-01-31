Vợ bỗng nhiên gây sự rồi bỏ về ngoại ở, nhớ vợ tôi lò mò về nhà ngoại lúc giữa đêm, nhìn cảnh tượng trên giường tôi sợ bủn rủn vội lao vào ngay lập tức

Tôi buồn vì có chút chuyện mà vợ cũng làm ầm ĩ nhưng tối qua nhớ quá tôi vẫn sang nhà vợ muốn xin lỗi, đón cô ấy về. Thôi thì mình là đàn ông, nhún nhường một chút để gia đình hòa thuận cũng chẳng sao.

Vợ tôi bỏ về ngoại do giận chồng từ 3 hôm trước. Hai vợ chồng có cãi vã vì một chuyện khá nhỏ nhặt nhưng cô ấy vẫn đùng đùng xách đồ đi.

Tôi cảm ơn cậu em vợ, nhẹ nhàng lên gác tìm cô ấy, không đánh động trước để cho vợ bất ngờ. Nhưng ai ngờ đâu chính tôi lại phải chết đứng khi trông thấy một cảnh tượng không thể tin nổi trong phòng vợ.

Tối qua, lúc tôi đến nhà vợ thì cũng đã khá muộn rồi do phải làm tăng ca xong mới về. Đang băn khoăn không biết có nên đánh thức bố mẹ vợ không thì vừa hay gặp em trai vợ đi chơi về nên cậu ấy mở cửa cho tôi vào nhà. Biết vợ chồng tôi giận nhau, em vợ giục tôi mau lên phòng riêng của chị gái cậu ấy mà làm hòa.

Vợ tôi nằm trên giường đang vừa kêu khóc vừa đấm thùm thụp vào bụng cô ấy: “Con ơi sao con lại xuất hiện vào đúng lúc này, bố mẹ không lo được cho con đâu. Mẹ biết có lỗi với con nhưng con từ từ hãy đến được không?”.

Tôi bủn rủn cả chân tay, vội lao vào ôm chặt lấy vợ, ngăn cô ấy không tiếp tục hành động kia nữa. Hóa ra vợ tôi đã biết mình mang thai từ mấy hôm trước, trong lòng hoang mang sợ hãi vô cùng. Không muốn tiết lộ với tôi về chuyện em bé, cô ấy mới bỏ về ngoại.

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Vợ tôi bị mất việc cách đây 4 tháng, hiện tại cô ấy vẫn đang ở nhà. Còn tôi trước đây cũng chỉ làm công ăn lương, thu nhập được hơn chục triệu. Lúc cả hai vợ chồng đều đi làm, vun vén thì cũng đủ chi tiêu. Khi vợ không đi làm, một mình tôi gánh vác luôn phải tính toán từng chút một.

Cách đây 2 tháng, tôi nghe lời khuyên của bạn vay mượn đầu tư tài chính rồi bị thua lỗ hết sạch. Hiện tại tôi đang phải cõng món nợ đến 500 triệu, đối với chúng tôi thì là một số tiền rất lớn. Tôi quê xa, hai vợ chồng đang thuê nhà trọ. Nhà vợ ở thành phố nhưng gia cảnh cũng khó khăn, không thể giúp đỡ được gì cho các con. Quả thực với tình hình kinh tế hiện tại, nếu sinh con ra thì gia đình tôi sẽ rất khốn đốn.

“Anh xin lỗi, anh đã làm khổ em và con rồi nhưng xin em đừng làm như thế nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ con em không phải thiếu thốn…”, tôi nghẹn ngào nói với vợ. Hai vợ chồng ôm nhau khóc.

Vợ tôi cũng là người phụ nữ tốt. Tôi biết chắc cô ấy rất thương con nhưng trong lúc nghĩ quẩn mới làm điều dại dột kia. Cũng may là hành động đó không gây ảnh hưởng gì đến thai nhi cả, cô ấy cũng chẳng nỡ lòng tàn nhẫn mà mạnh tay.

Sau khi được tôi và bố mẹ vợ khuyên nhủ, tâm trạng vợ tôi đã ổn định hơn, cô ấy không còn nghĩ lung tung nữa. Chúng tôi chắc chắn không bao giờ bỏ con song chúng tôi cần chuẩn bị về tài chính thế nào để quá trình mang thai, sinh con của vợ tôi thuận lợi mà vẫn tiết kiệm về chi phí?

Mang thai và sinh con một cách tiết kiệm

Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn chăm lo được đầy đủ chu đáo cho đứa con của mình. Chính vì vậy việc lập kế hoạch tài chính khi chuẩn bị sinh con là điều rất cần thiết cho các cặp vợ chồng.

Xem xét tình hình tài chính hiện tại

Đầu tiên, mỗi cặp vợ chồng cần phải xem xét và đánh giá tình hình tài chính trong gia đình từ các khoản thu nhập, chi tiêu hay vay nợ từ bên ngoài. Đây là vấn đề cần thiết để bạn làm chủ được tài chính bản thân. Bạn cần phải ưu tiên những khoản chi tiêu trong tương lai gần cho con sắp sinh. Hãy tính ra những con số chính xác và hợp lý để các bạn chủ động trong việc chi tiêu cho những dự định có con sắp tới.

Bạn nên tính xem thời gian nghỉ ở nhà là bao lâu, trong suốt thời gian này có cần kiếm thêm thu nhập tại nhà hay không. Có như vậy thì việc lập kế hoạch tài chính khi chuẩn bị sinh con mới được rõ ràng và chính xác hơn.

Các khoản chi tiêu cơ bản khi chuẩn bị sinh con

- Tiền khám thai định kỳ: Đây là chi phí cố định để đảm bảo việc sinh con an toàn, bạn nên lựa chọn những phòng khám và bác sĩ uy tín theo suốt thai kỳ.

- Chi phí mua đồ dùng: Khoản chi phí mua đồ cho con chiếm phần khá lớn như tiền mua quần áo, đồ dùng và vật dụng sơ sinh. Cha mẹ cần phải tính toán cẩn thận để chi trả phù hợp trong khả năng tài chính cho phép. Không nên lãng phí vào các khoản không cần thiết. Bạn có thể tận dụng đồ cũ từ anh chị của bé hoặc xin lại của người thân để tiết kiệm chi phí.

- Chi phí cho mẹ: Ngoài các khoản chi phí cho con, bạn cũng cần phải quan tâm đến vấn đề chi tiêu cho mẹ. Bạn cần phải mua đồ cho bà bầu, đặc biệt trong quá trình mang thai cần phải được tẩm bổ và ăn uống đầy đủ thì con mới phát triển khỏe mạnh được. Hãy vạch ra các khoản chi cho mẹ, xem xét mức thu nhập để đưa ra khoản chi tiêu hợp lý nhất.

- Chi phí sinh con tùy thuộc vào mỗi bệnh viện, hãy lựa chọn bệnh viện có chi phí phù hợp với túi tiền của gia đình bạn.

Một số cách tiết kiệm tiền để sinh con cha mẹ nên biết

- Không mua sắm quá nhiều đồ bầu: Đây là cách tiết kiệm tiền để sinh con vô cùng đơn giản và ai cũng có thể thực hiện. Khi mới mang bầu, hãy tận dụng tối đa những quần áo sẵn có để mặc khi ở nhà. Còn khi đi làm, bạn hãy lựa chọn những kiểu váy như babydoll dáng xòe, rộng để có thể mặc được lâu dài và thoải mái.

- Mua đồ cho con có kiểm soát: Với những người lần đầu làm mẹ thường có tâm lý rất thoải mái khi mua sắm cho con. Chính vì lẽ đó thường dễ dẫn đến tình trạng mua nhiều mà chẳng dùng đến bao nhiêu. Vậy nên khi cần mua sắm cho con, các bà mẹ trẻ nên lập ra danh sách những vật dụng cần mua cụ thể, mua theo đúng độ tuổi của con. Không cần mua quá nhiều bởi trẻ thường rất nhanh lớn.

- Mua bảo hiểm thai sản trước khi mang thai: Một trong những cách tiết kiệm chi phí sinh đẻ đó là mua bảo hiểm thai sản, gói phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của bản thân. Có bảo hiểm thai sản sẽ giúp bạn giảm tiền viện phí khi khám thai hoặc sinh đẻ xuống mức thấp nhất.

- Loại bỏ những chi phí không cần thiết: Khi còn độc thân, bạn có thể thoải mái ăn uống, vui chơi cùng bạn bè. Chẳng hạn nếu trước kia hai vợ chồng thường xuyên ăn ngoài, giờ đây để tiết kiệm tiền sinh con, bạn có thể nấu những món ăn ngay tại nhà vừa ngon lại vừa đảm bảo cho sức khỏe.

- Lập quỹ tiết kiệm sinh con: Để có cho mình một khoản tiết kiệm sinh con, bạn có thể nuôi một con heo đất. Hãy cố gắng làm sao để hàng tháng tiết kiệm vào đó khoảng 10-20% thu nhập. Đến lúc có một khoản nhất định, bạn có thể lấy tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng để hưởng lãi suất, có được một khoản phục vụ cho việc sinh con sau này.