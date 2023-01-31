Vì chị Lan đã 30 tuổi nên mẹ tôi có phần sốt sắng chuyện sinh cháu, sợ thêm một thời gian nữa chị ấy không còn ở trong độ tuổi sinh con tốt. Bà bảo anh tôi rằng chị Lan mang thai thì tổ chức đám cưới chính là ngày tháng đẹp nhất, không quan trọng ngày nào. Sở dĩ mẹ nói thế vì trước đó anh ấy dự định cuối năm nay mới làm đám cưới, anh chị bảo khi đó mới có ngày tốt.

Cách đây gần 2 tháng, anh tôi đưa bạn gái về ra mắt khiến mẹ mừng lắm. Anh năm nay đã 35 tuổi rồi, ông bà rất mong anh sớm yên bề gia thất. Bạn gái anh tôi là chị Lan, năm nay 30 tuổi. Tuy chị ấy không còn trẻ nữa nhưng so với anh tôi cũng phù hợp. Hơn nữa mẹ bây giờ chỉ mong anh nhanh chóng lấy vợ, nào còn tâm lý kén chọn.

Tối qua chị Lan có về nhà tôi chơi rồi ngủ lại. Cả gia đình tôi đều coi chị như con dâu trong nhà, chỉ còn thiếu một đám cưới để hợp thức hóa thân phận của chị mà thôi. Sáng nay sau khi ăn sáng xong, anh chị dẫn nhau đi mua sắm. Mẹ tôi rảnh rỗi nên quyết định tổng vệ sinh nhà cửa.

Từ hôm đó mẹ thường bảo anh dẫn chị Lan về chơi để làm quen dần với nếp sống nhà tôi, bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Mẹ tôi thật lòng coi chị ấy như con dâu tương lai. Cũng xuất phát từ tâm lý muốn “tậu trâu được cả nghé”, hễ chị Lan về chơi là mẹ tôi đều bảo anh chị ngủ cùng phòng, không cần phải ngại ngùng.

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Bà vào phòng anh trai tôi thu gom chăn gối đi giặt. Vừa lật chăn lên, mẹ tím tái mặt mày khi nhìn thấy một món đồ bên dưới. Đó là cuốn hộ chiếu của chị Lan, trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh của chị. Theo đó, năm nay chị Lan đã 40 tuổi!

Mẹ tôi tức nghẹn khi bị con trai lừa dối. Bà lập tức gọi cho anh mắng té tát. Anh tôi xin lỗi mẹ vì không nói thật tuổi tác bạn gái nhưng anh khẳng định tình cảm với chị Lan là thật lòng, sẽ không vì gia đình phản đối mà chia tay chị ấy. Cuối năm anh vẫn tổ chức đám cưới như dự định, dẫu cho tới khi đó chị Lan chưa mang thai đi chăng nữa.

Anh tôi quá cương quyết và cứng rắn nên mẹ cũng từ bỏ ý định phản đối chuyện tình của anh chị ấy. Điều khiến bà lo nghĩ là chị Lan đã 40 tuổi, liệu có phải là độ tuổi thích hợp để sinh con nữa không? Mẹ tôi chỉ có mình anh ấy là con trai thôi… Phụ nữ 40 tuổi có dễ mang thai, có gặp rủi ro gì khi mang bầu không?

Hạn chế của việc cố gắng mang thai khi 40 tuổi

Trì hoãn việc làm mẹ có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng:

- Bạn có thể khó mang thai. Tỷ lệ mang thai tự nhiên càng thấp dần sau mỗi năm thêm tuổi. Đó là bởi vì trứng của bạn giảm đáng kể khi bạn già đi và những quả trứng già hơn có nhiều khả năng gặp các vấn đề về nhiễm sắc thể, làm tăng nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh(CDC), gần một nửa phụ nữ trên 40 tuổi có vấn đề về khả năng sinh sản.

- Bạn có nhiều biến chứng thai kỳ. Quá trình mang thai của bà mẹ lớn tuổi khó khăn hơn rất nhiều. Hàng loạt biến chứng mà các bà mẹ phải đối mặt đó là tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ, các vấn đề về nhau thai. Thậm chí là nguy cơ về dị tật, đột biến nhiễm sắc thể hoặc sảy thai cũng rất cao.

- Tỷ lệ sảy thai cũng bắt đầu tăng vọt ở độ tuổi 40. Ở tuổi 40 thì tỷ lệ này là 34% và tăng lên 53% ở tuổi 45. Nguy cơ biến chứng thai kỳ của bạn, chẳng hạn như huyết áp cao và tiểu đường thai kỳ tăng sau 35 tuổi và tiếp tục tăng ở độ tuổi 40 của bạn.

- Bạn có nguy cơ sinh con nhỏ hoặc sinh non cao hơn. Phụ nữ trên 40 tuổi có nhiều khả năng sinh con nhẹ cân hoặc sinh non. Tỷ lệ thai chết lưu cũng cao hơn và các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 1 và huyết áp cao (mặc dù mối liên quan này không mạnh).

- Tỷ lệ các vấn đề di truyền cũng tăng lên khi bạn già đi: Ở tuổi 40, cơ hội thụ thai một đứa trẻ mắc hội chứng Down là 1/100; Ở tuổi 45, tỷ lệ này là 1/ 30. Do nguy cơ mắc các vấn đề di truyền tăng lên theo tuổi tác, các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ ở độ tuổi 40 thường xuyên kiểm tra thai nhi chi tiết như xét nghiệm máu ADN của thai nhi không có tế bào, siêu âm nâng cao, chọc dò màng ối hoặc sinh thiết gai nhau ...

Bởi vậy khi mang thai ở tuổi 40, khám sức khỏe là phương án tốt nhất chuẩn bị cho quá trình mang thai. Mẹ bầu phải giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, nghỉ ngơi hợp lý; thường xuyên vận động nhẹ nhàng, tập thể dục và ăn uống đúng cách; duy trì cân nặng hợp lý và sức khỏe tốt trước khi mang thai. Mẹ tuyệt đối không hút thuốc lá, uống rượu bia và sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, để giảm nguy cơ phát triển bất thường của tủy sống hoặc não bộ, các bà mẹ nhớ bổ sung thêm axit folic hàng ngày.