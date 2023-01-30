Lâu ngày em gái chồng đến chơi, nhờ em ấy trông dùm con để đi mua chút đồ về nấu nướng, về đến nhà tôi đau xót cho số phận của em khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt

Tôi ở cữ có một tháng thôi, khỏe rồi nên tự mình chăm con và làm việc vặt trong nhà. Con lớn đã gửi trẻ, chồng thì đi làm từ sáng đến tối mới về. Nhìn chung việc sinh con, ở cữ của tôi không gặp vấn đề khó khăn gì.

Tôi mới sinh con thứ hai được hai tháng. Vợ chồng tôi ở riêng cũng không xa nhà bố mẹ chồng là mấy. Hiện tại ông bà đang sống cùng em gái chồng tôi.

Không ngờ được đứng trước cửa phòng, tôi lại nghe được tiếng khóc thút thít của em chồng bên trong. Nhìn vào, tôi lặng người thấy em chồng đang mải mê ngắm nhìn con gái tôi ngủ say trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em bé mà nước mắt rơi lã chã, phải cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Hôm trước em gái chồng sang chơi, tôi nhờ em trông em bé giúp một lát để chạy ra chợ mua thức ăn. Mua xong từ chợ về, bước vào cửa thấy nhà im ắng, tôi đoán là con ngủ rồi. Con bé thính ngủ lắm nên tôi gắng bước đi thật khẽ khàng.

Trong lòng tôi xót xa thương em chồng quá. Em ấy năm nay 33 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng chỉ vì sức khỏe sinh sản có vấn đề. 27 tuổi em và người yêu lên kế hoạch làm đám cưới nhưng phía gia đình nhà trai muốn “chắc ăn” đã đưa ra hai điều kiện. Họ đòi em có thai trước đám cưới hoặc phải đi khám sức khỏe toàn diện, đảm bảo không có trục trặc gì.

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Kết quả em tôi khó có con, bác sĩ kết luận tỷ lệ thụ thai tự nhiên của em rất thấp, phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF mới mong sinh được con. Nhà trai lập tức kiếm cớ hủy hôn. Họ không muốn mất thời gian, công sức và cả tiền bạc để cùng em tôi chạy chữa sinh con. Họ mong cưới một cô con dâu khỏe mạnh, có thể mang thai tự nhiên để họ không vất vả.

Từ đó đến nay đã 6 năm, em chồng có quen thêm hai người nhưng khi biết chuyện của em, họ đều dần lảng tránh. Hiện tại em chồng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện kết hôn, em bảo sẽ ở vậy cả đời. Em đang dành dụm tiền lên kế hoạch đến bệnh viện xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng để làm thụ tinh nhân tạo rồi sinh con làm mẹ đơn thân.

Tôi rất hiểu cho mong ước chính đáng đó của em chồng. Em khát khao được làm mẹ, nhìn con gái mới sinh của tôi mới không cầm lòng được. Vợ chồng tôi cũng bàn với nhau sẽ giúp đỡ em hết sức có thể. Nhưng tôi vẫn không rõ quy trình mà phụ nữ độc thân muốn xin tinh trùng để làm thụ tinh nhân tạo sinh con có khó khăn, phức tạp hay không?

Thụ tinh nhân tạo làm mẹ đơn thân cần những thủ tục gì?

Thụ tinh nhân tạo là biện pháp hỗ trợ sinh sản hợp pháp với những cặp vợ chồng bị vô sinh hoặc phụ nữ độc thân muốn có con. Với trường hợp thứ hai, tinh trùng lấy từ ngân hàng tinh trùng của các cơ sở y tế được cấp phép.

Có hai phương pháp đang được áp dụng để thụ tinh nhân tạo:

- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF): Lựa chọn tối ưu nếu cổ tử cung của người phụ nữ bị tắc nghẽn hoặc có bệnh lý khác.

- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI): Lựa chọn thường được áp dụng nếu người phụ nữ có chức năng sinh sản, tử cung và trứng đều bình thường.

Xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo làm mẹ đơn thân qua 4 bước:

1. Thực hiện các xét nghiệm cần thiết

Cơ thể người mẹ sẽ có rất nhiều biến đổi khi mang thai, do đó khám sàng lọc tiền thai sản rất quan trọng. Đặc biệt nếu xác định làm mẹ đơn thân, bạn lại càng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt.

Đầu tiên bạn cần đến bệnh viện gặp bác sĩ sản khoa để được tư vấn. Bác sĩ sẽ tiến hành khám, siêu âm ống dẫn trứng và thực hiện các xét nghiệm nội tiết khác. Nếu đánh giá cho thấy sức khỏe bạn đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ được thực hiện thụ tinh nhân tạo. Điều này đảm bảo khả năng thụ thai thành công cũng như sức khỏe thai nhi trong suốt quá trình thai sản và khi em bé chào đời.

Sau khi hoàn thành bước này, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các thủ tục hành chính khác. Bạn lưu ý rằng pháp luật đã có quy định rất rõ về vấn đề thụ tinh nhân tạo cho mẹ đơn thân. Do đó, hãy thực hiện đúng và đủ để đảm bảo quyền và lợi ích khi em bé chào đời.

2. Xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng

Quá trình thụ tinh nhân tạo sẽ không thể thành công nếu không có hoặc không đủ tinh trùng từ người hiến. Do đó, bạn hãy liên hệ trước bệnh viện hoặc ngân hàng tinh trùng để biết trữ lượng tinh trùng hiện tại và khả năng bạn có được tinh trùng.

3. Xin giấy xác nhận độc thân ở địa phương

Bạn cần chứng minh được mình độc thân nếu muốn xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo với tư cách mẹ đơn thân. Dù các vấn đề pháp lý không ảnh hưởng đến việc thụ tinh thành công hay thất bại nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn và em bé. Do đó, hãy chuẩn bị kỹ từ bước đầu tiên.

4. Làm đơn xin làm thụ tinh nhân tạo

Tổng chi phí cho cả quá trình IUI sẽ rơi vào khoảng 10 triệu, bao gồm phí khám, xét nghiệm, trữ tinh trùng, kích thích buồng trứng và bơm tinh trùng vào tử cung. Phương pháp thụ tinh nhân tạo đạt tỷ lệ thành công từ 15 - 20% ở người trẻ tuổi. Với những người 40 tuổi tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn chỉ còn <10%.

Đối với những trường hợp IVF, chi phí có thể dao động quanh 100 triệu đồng, với tỷ lệ thành công cao đến 60%.