Bị chồng đuổi đi không thương tiếc chỉ vì không thể sinh con, ở tạm nhà em gái vài hôm, đêm tỉnh dậy đi ngang qua phòng em tôi đứng chôn chân tại chỗ vì lời thì thầm bên trong

Cưới nhau 3 năm tôi mãi không mang thai vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Chồng muốn có con riêng bên ngoài, không muốn ly hôn vì vẫn muốn tôi làm ôsin cho nhà anh ta. Tôi không chịu thì anh ta lớn tiếng đuổi vợ đi vì tôi đã chẳng còn giá trị lợi dụng.

"Cô là đồ phụ nữ vô dụng, vừa già vừa xấu lại không biết điều còn không biết đẻ. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!", tôi đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà với những lời lẽ như vậy, chỉ vì tôi không chấp nhận chuyện anh ta ngoại tình.

Ngày em gái và em rể đi làm, tôi ở nhà vừa lên mạng tìm việc vừa nấu nướng dọn dẹp cho các em. Vợ chồng em ấy đều bận nên chúng tôi không có nhiều thời gian trò chuyện. Muốn ăn gì em gái sẽ nhắn tin cho tôi.

Tạm thời không có nơi để đi, tôi đến nhà vợ chồng em gái nương nhờ một thời gian. Em tôi đang làm cho một công ty nước ngoài lương rất khá, chồng em ấy cũng xứng đôi với vợ. Sau đám cưới, em gái và em rể góp tiền mua nhà riêng. Nhà cửa rộng rãi nên tôi mới ngỏ ý xin ở nhờ.

Đêm hôm qua, sau một tuần tôi ở nhờ nhà em gái, nửa đêm khó ngủ tôi ra ngoài đi qua cửa phòng các em thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện. Em rể lên tiếng trách mắng vợ:

- Anh hạn cho thêm một tuần nữa thôi nhé. Người giúp việc chẳng ra người giúp việc, ai dám sai bảo, quát mắng chị ấy. Em bỏ tiền ra mà thuê nhà cho chị ấy ở ngoài, anh không muốn ngày nào về nhà cũng nhìn thấy mặt chị ấy đâu!

Ảnh minh họa: Internet

- Em biết rồi, anh không phải nhắc, em cũng muốn tìm cớ bảo chị ấy đi lắm chứ. Bạn em đến nhà chơi, giới thiệu là ôsin thì chị ấy giận mà giới thiệu là chị gái thì em không thể mở miệng nói nổi vì quá xấu hổ. Chị ấy mới 40 tuổi còn sức khỏe tự lo lấy thân, em có thừa tiền đâu…

Gắng gượng lê bước trở về phòng, đóng cửa lại tôi sụp xuống khóc tức tưởi, cả người như bị rút cạn sức lực, trái tim đau đớn đến không thở nổi.

Bố mẹ tôi mất sớm, tôi và em gái ở với bà nội nhưng bà cũng sớm qua đời. Tôi học hết cấp 3 rồi đi làm nuôi em gái ăn học. Em tôi xinh xắn, học hành giỏi giang, tôi không quản ngại khó khăn vất vả, cố gắng chu cấp cho em học hết cấp 3 rồi lên đại học rồi xong chương trình thạc sĩ.

Em gái kém tôi 10 tuổi, vì muốn em chuyên tâm học hành nên tôi không cần em phải đi làm. Khi em cầm được tấm bằng thạc sĩ trên tay thì tôi đã gần 40 tuổi. Tôi không yêu đương, chỉ có tấm bằng văn hóa cấp 3 nên không xin được công việc tốt, thu nhập đủ chi tiêu sinh hoạt hai chị em và lo cho em ăn học.

Có khoảng thời gian tôi bị bệnh không thể đi làm, em gái thì cần tiền ăn học, tôi buộc lòng bán căn nhà cũ bà nội để lại dưới quê. Căn nhà bán không được mấy tiền nhưng cũng đủ cho chị em tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi không có nơi để đi, tiền tiết kiệm trong túi chẳng đáng bao nhiêu. Chồng tôi chỉ là người dưng, anh ta đối xử tệ bạc với vợ, tôi buồn song cũng không quá đau lòng. Nhưng em gái vậy mà lại coi tôi như gánh nặng, khinh thường và xấu hổ về chị. Chính điều đó mới khiến tôi muốn gục ngã.

Tôi quyết định sẽ rời khỏi nhà em gái, đến một nơi khác sinh sống và làm việc, bỏ lại tất cả phía sau. Tôi sẽ không tái hôn nhưng thật lòng vẫn muốn được làm mẹ. Ở lứa tuổi 40 thì việc sinh con có tốt hay không, cho cả tôi và em bé? Tôi định dành tiền đến bệnh viện xin tinh trùng thụ tinh ống nghiệm rồi làm mẹ đơn thân…

Những điều cần biết khi mang thai ở tuổi 40

Do những tiến bộ trong công nghệ liên quan đến khả năng sinh sản, mang thai và sinh nở, phụ nữ hoàn toàn có thể sinh con một cách an toàn ở tuổi 40. Tuy nhiên, bất kỳ trường hợp mang thai nào sau độ độ tuổi 40 đều được coi là có nguy cơ cao. Bác sĩ sẽ theo dõi mẹ và em bé chặt chẽ về những điều sau đây:

- Huyết áp cao - điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc phải một biến chứng thai kỳ được gọi là tiền sản giật.

- Tiểu đường thai kỳ.

- Dị tật bẩm sinh như hội chứng Down.

- Sảy thai.

- Cân nặng khi sinh thấp.

- Mang thai ngoài tử cung và đôi khi xảy ra với thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ở phụ nữ 40 tuổi trở lên, nguy cơ mắc các biến chứng thai kỳ, chẳng hạn như huyết áp cao, tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ cũng tăng lên. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh hoặc tình trạng di truyền ở em bé cũng tăng lên. Ở độ tuổi 40 của bà mẹ, khả năng sinh con mắc hội chứng Down là khoảng 1/100 và đến năm 45 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 1/30.

Tỷ lệ điều trị vô sinh thành công cũng sẽ giảm theo tuổi tác. Sau 40 tuổi, phụ nữ có khoảng 5% khả năng mang thai mỗi chu kỳ thụ tinh trong tử cung (IUI). Tỷ lệ thành công mỗi chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là dưới 20%.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, nguy cơ sảy thai là 53% ở phụ nữ trên 45 tuổi, so với 10% ở phụ nữ từ 25 - 29. Khi quá trình mang thai tiến triển, phụ nữ từ 45 tuổi trở lên sẽ tăng nguy cơ gặp các biến chứng liên quan đến thai kỳ, chẳng hạn như:

- Tiểu đường thai kỳ.

- Huyết áp cao.

- Sinh non.

Vì lý do này, bác sĩ có thể đề nghị việc tăng cường theo dõi y tế. Việc giám sát này bao gồm các cuộc hẹn hoặc xét nghiệm bổ sung trước khi sinh. Một số phụ nữ cũng có thể chọn xét nghiệm di truyền để đánh giá khả năng sinh con với dị tật bẩm sinh.

Bất chấp những nguy cơ gia tăng này, phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có thể mang thai khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, không có nguy cơ gia tăng các biến chứng thai kỳ ở phụ nữ khỏe mạnh từ 40 tuổi trở lên được chăm sóc trước khi sinh đủ chất lượng.