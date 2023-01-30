Anh chồng vừa ly hôn liền chuyển qua ở nhờ mà không hỏi tôi một tiếng, đang lúc khó chịu, tôi sửng sốt trước thứ anh ta để lại dưới gối lúc ra đi

Tâm sự 30/01/2023 11:21

Tuy vậy anh chồng cũng không khó tính, lại chẳng rượu chè bê tha, anh khá hiền lành nên tôi đành bấm bụng chấp nhận vì chồng mình. Giữa lúc tôi còn đang tự hỏi không biết lúc nào anh chồng mới rời đi thì anh đột ngột thông báo muốn về quê. Anh nói không ở lại thành phố làm việc nữa, sẽ về quê làm lụng sống qua ngày.

Cách đây hơn 1 tháng, anh trai chồng tôi đột nhiên ly hôn vợ rồi mang đồ đạc đến nhà tôi ở nhờ. Nhà chồng có hai anh em trai, chúng tôi đều xa quê thuê nhà làm việc trên thành phố. 

Thú thực tôi hơi khó chịu khi anh chồng đến ở nhờ. Chẳng lẽ anh ấy túng thiếu đến mức không thể thuê một căn nhà trọ nhỏ? Nhà trọ của vợ chồng tôi đâu rộng rãi gì, hai vợ chồng lại thêm một đứa con nhỏ, có anh chồng nữa thành ra vừa chật lại khó chịu, mất tự nhiên. 

Tuy vậy anh chồng cũng không khó tính, lại chẳng rượu chè bê tha, anh khá hiền lành nên tôi đành bấm bụng chấp nhận vì chồng mình. Giữa lúc tôi còn đang tự hỏi không biết lúc nào anh chồng mới rời đi thì anh đột ngột thông báo muốn về quê. Anh nói không ở lại thành phố làm việc nữa, sẽ về quê làm lụng sống qua ngày. 

Bố mẹ chồng tôi đều mất sớm, anh và anh trai ở với bà nội từ nhỏ. Bà qua đời rồi, ở quê chỉ còn vài người họ hàng thân thích và căn nhà cũ nát mà khi xưa bà nội để lại. Anh chồng đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không biết khuyên bảo hay ngăn cản ra sao.

Sau khi anh chồng đi rồi, tôi dọn dẹp giường chiếu nơi anh đã ở hơn tháng qua. Ai ngờ khi lật chiếu mang đi giặt, tôi phải sững người nhìn thấy một món đồ bên dưới. Đó là một xấp tiền khá dày, tôi đếm được tròn 50 triệu.

 

Anh chồng vừa ly hôn liền chuyển qua ở nhờ mà không hỏi tôi một tiếng, đang lúc khó chịu, tôi sửng sốt trước thứ anh ta để lại dưới gối lúc ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kẹp trong xấp tiền là mẩu giấy nhỏ có dòng chữ của anh chồng: "Bác cho cháu nhé, mong cháu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời cha mẹ”. Tôi thẫn thờ khó tin, không ngờ sau khi rời đi anh chồng để lại món quà lớn thế này tặng cho cháu. 

Ngẫm lại hành động, lời nói và tâm trạng cảm xúc của anh, tôi cảm thấy khá bất thường. Tôi vội kể với chồng, hai vợ chồng suy nghĩ phân tích rồi đưa đến kết luận dường như anh ấy đang có điều gì giấu giếm. Chuyện vợ chồng anh ly hôn cũng rất đột ngột. Anh chồng lấy vợ muộn hơn chồng tôi, anh chị mới cưới nhau hai năm và vẫn chưa sinh con. 

Chồng tôi về tận quê tìm anh trai, lúc này sự thật mới được hé lộ. Hóa ra anh chồng đi khám phát hiện bản thân bị ung thư gan. Anh rất đau khổ nhưng hơn hết anh sợ làm vợ khổ liền dứt khoát ly hôn giải thoát cho chị dâu. Anh đến nhà các em ở nhờ cũng vì muốn dành một khoảng thời gian bên em trai, em dâu và cháu mà thôi. 

Anh đang bệnh tật nhưng vẫn để lại một phần tiền cho vợ, còn tặng cháu ruột một phần tiền, rồi anh về quê tự chịu đựng không muốn phiền đến ai. Tôi vội vã đến tìm chị dâu. Biết chuyện mà chị khóc hết nước mắt. Chúng tôi lập tức đón anh lên, quyết định phải chữa bệnh cho anh. 

Chị dâu tôi tha thiết muốn có một đứa con với chồng. Để nếu anh gặp bất trắc thì chị vẫn còn đứa con an ủi. Với trường hợp như của anh chồng tôi, làm thế nào để có thể sinh con? Xin cho tôi một lời khuyên.

Bảo tồn khả năng sinh sản ở nam giới bị ung thư 

Có nhiều nguyên nhân của ung thư và điều trị ung thư có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Đối với những trường hợp hóa trị, hầu hết bệnh nhân sẽ có tình trạng vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch đồ) trong vòng 12 tuần tính từ thời điểm hoàn thành liệu trình điều trị. Hóa trị liệu cũng gây độc đến hệ sinh sản, và thường gây vô tinh. Trong những phác đồ phối hợp xạ trị và hóa trị liệu thì tác hại gây ra vô sinh càng mạnh. 

Bệnh nhân ung thư vẫn có thể có con bằng cách dự trữ mẫu tinh trùng trước khi tiến hành điều trị. Đến khi muốn có con, vợ chồng sẽ tiến hành thụ tinh ống nghiệm để sinh con. 

Số lượng mẫu trữ phụ thuộc vào chất lượng tinh trùng của người chồng và các yếu tố tiên lượng của vợ. Chất lượng tinh trùng của chồng phụ thuộc vào sức khỏe chung và loại ung thư mắc phải. Yếu tố tiên lượng của vợ bao gồm tuổi, tiền sử sản phụ khoa, dự trữ buồng trứng, các bệnh lý phụ khoa kèm theo. Bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện cả 2 vợ chồng để quyết định số lượng mẫu trữ.

Thời gian lưu trữ có thể kéo dài đến khi hai vợ chồng nguyện vọng muốn sử dụng mẫu tinh trùng để có con. Một báo cáo mẫu tinh trùng được đông lạnh có thể dùng để tạo phôi và có trẻ sinh sống sau khi trữ đông 21 năm. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ được khuyến khích sử dụng mẫu tinh trùng càng sớm càng tốt để giảm thiểu không gian và chi phí trữ mẫu.

Hiếm hoi được ngủ lại nhà bạn gái, bản thân rất muốn 'vui vẻ' với cô ấy nhưng tôi vẫn kìm lòng, 2h sáng chợt tỉnh dậy nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống

Hiếm hoi được ngủ lại nhà bạn gái, bản thân rất muốn 'vui vẻ' với cô ấy nhưng tôi vẫn kìm lòng, 2h sáng chợt tỉnh dậy nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống

Nhìn đồng hồ 2h sáng, tôi xỏ dép ra ngoài tìm Liên. Không hiểu cô ấy có việc gì mà phải thức dậy lúc đêm hôm rét mướt thế này, chưa nói còn bỏ tôi ngủ lại một mình trên giường. Tôi nhanh chóng tìm được Liên ở phòng ngủ còn lại bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống.

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