Trên bụng tôi là vết sẹo sinh mổ lồi không thể chối cãi được về quá khứ từng sinh con. Đây là điều mà tôi và gia đình vẫn giấu chồng. 22 tuổi, tôi mang thai với bạn trai nhưng anh ta chối bỏ. Gia đình tôi không đành lòng bỏ máu mủ đã để tôi sinh bé ra. Sau đó bố mẹ nói với bên ngoài rằng đó là con gái của anh trai tôi gửi nuôi hộ (vợ chồng anh chị đi làm xa).

Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai vợ chồng. Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Khi anh cởi váy ngủ của vợ, lộ ra phần bụng thì tôi chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi phản ứng của anh.

Câu hỏi bình tĩnh của chồng cất lên khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nghẹn ngào thuật lại mọi chuyện, không dám giấu giếm điều gì. Nghe vợ nói xong, anh buông lời trách móc:

- Chuyện là thế nào? Em có thể kể cho anh nghe không?

- Em là mẹ, nỡ lòng nào để con lại cho ông bà mà đi tìm hạnh phúc riêng? Em không thấy áy náy và tội lỗi với con à?

Tôi không có lời nào để biện minh cả. Khi ấy tôi còn trẻ, yếu đuối và luôn sợ hãi, không dám đối mặt với khó khăn. Thời gian qua đi, con dần lớn và đã quen gọi tôi là “cô”, tôi lại càng hèn nhát không dám nói với con sự thật. Trong tôi luôn có sự đấu tranh, nửa muốn công khai tất cả, nửa lại hoang mang sợ sệt. Đó cũng là lý do tôi vẫn để lại vết sẹo trên bụng, không cố tìm cách xóa nó đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ không tha thứ cho mình, ai ngờ lại nghe được một câu không thể tưởng tượng được từ anh:

- Thôi thế này thì còn tân hôn gì nữa. Ngay bây giờ em về bên nhà, thu dọn đồ đạc của con rồi đón con bé sang đây. Mọi chuyện phải làm xong hết trong đêm nay, để sáng mai giới thiệu con bé với họ hàng nhà nội. Vì chúng ta đã làm đám cưới nên anh chấp nhận bỏ qua lần này và cũng chấp nhận cả con gái riêng của em. Tuy nhiên từ giờ anh sẽ không chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào khác dù là nhỏ nhất, em hãy nhớ lấy.

Tôi chỉ biết khóc vì quá cảm kích, xúc động trước sự báo dung của chồng. Bố mẹ tôi thấy con gái nửa đêm trở về nhà, ban đầu ông bà rất sốc tưởng tôi bị chồng đuổi nhưng khi biết lý do thì họ cũng rơm rớm nước mắt vì cảm động.

Tôi thật sự biết ơn chồng vì anh đã giúp tôi sửa chữa sai lầm với con, để con được danh chính ngôn thuận là con gái của tôi. Bố ruột con bé chối bỏ nhưng anh chỉ là người đàn ông xa lạ lại sẵn lòng đón nhận con bé.

Giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, tôi muốn xóa vết sẹo lồi sau sinh mổ đi. Phần là cho đẹp, phần nữa là muốn xóa sạch những dấu vết của quá khứ, để chồng không chạnh lòng ghen tuông khi nhìn thấy. Xin hỏi có những cách nào có thể xóa sạch được sẹo lồi sinh mổ?

Các phương pháp chữa sẹo lồi sinh mổ

Sẹo lồi sinh mổ gây ra vấn đề thẩm mỹ cho người phụ nữ, trong khi cánh chị em vốn là những người yêu cái đẹp. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này bằng những phương pháp đơn giản. Dưới đây là một số cách có thể giúp bạn điều trị và làm giảm tình trạng sẹo lồi do sinh mổ gây ra:

- Liệu pháp laser: Một số tia laser có thể loại bỏ sự đổi màu ở sẹo, một số tia laser khác có thể giúp làm mềm cấu trúc da. Bạn có thể sử dụng liệu pháp này sau khi cắt chỉ vết mổ. Bên cạnh đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trước khi tiến hành liệu pháp này.

- Thuốc tiêm steroid: Đối với những vết sẹo lồi lớn, tiêm steroid có thể làm giảm viêm và giúp sẹo phẳng hơn. Bạn có thể tiêm steroid ngay tại thời điểm sinh hoặc sau khi vết mổ đã lành để ngăn ngừa tình trạng xuất hiện sẹo lồi. Bên cạnh đó, tùy vào mức độ nghiêm trọng của sẹo mà bạn có thể cần phải tiêm thuốc trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng sau sinh.

Lưu ý: Không tự tiêm steroid tại nhà hoặc các cơ sở mà bạn nghi ngờ độ uy tín, chỉ thực hiện tiêm tại các cơ sở y tế được cấp phép.

- Phẫu thuật chỉnh hình sẹo: Bác sĩ sẽ loại bỏ hoàn toàn vùng da xung quanh sẹo lồi sinh mổ, sau đó khâu thẩm mỹ lại từ vết thương mới. Vết khâu thẩm mỹ này sẽ để lại vết sẹo mỏng và khó nhìn thấy hơn.

- Phẫu thuật tạo hình hay căng da bụng: Khi vùng bụng của bạn xuất hiện da và mỡ dư thừa, bác sĩ có thể khuyên bạn nên cắt bỏ vùng này. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ sẽ loại bỏ phần da và mỡ thừa này, bao gồm cả sẹo lồi do sinh mổ.