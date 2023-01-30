Lâu ngày kiếm cớ về ăn trưa với vợ, vừa trở về tôi sửng sốt trước hành động của mẹ với con dâu đang mang thai 4 tháng của mình

Tâm sự 30/01/2023 21:06

Đứng trước cửa nhà tôi nghe thấy những tiếng ồn ào, ầm ĩ bên trong. Bước vào thì không tìm thấy vợ đâu cả, có khoảng 5 - 7 người khách của mẹ tôi, họ rôm rả nấu nướng, chuyện trò để chuẩn bị ăn trưa. Tôi hỏi mẹ về vợ thì bà ngập ngừng mãi rồi mới bảo vợ tôi đi chơi với bạn.

Tôi và vợ vừa mới làm đám cưới cách đây 10 ngày. Vì vợ đang mang thai nên chúng tôi cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Sau đám cưới mấy ngày tôi đã lập tức đi làm lại. Vợ tôi đang tạm nghỉ việc, hiện tại ở nhà với mẹ chồng, mẹ tôi về hưu rồi. 

Mấy ngày đầu quay trở lại công ty, công việc dồn đống khiến tôi sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm qua mới ổn, có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi quyết định ghé về nhà ăn cơm trưa với vợ. Tôi không báo trước với cô ấy vì bản thân ăn uống đơn giản, miễn là quây quần trên mâm cơm với mẹ và vợ cũng đủ vui rồi. 

Đứng trước cửa nhà tôi nghe thấy những tiếng ồn ào, ầm ĩ bên trong. Bước vào thì không tìm thấy vợ đâu cả, có khoảng 5 - 7 người khách của mẹ tôi, họ rôm rả nấu nướng, chuyện trò để chuẩn bị ăn trưa. Tôi hỏi mẹ về vợ thì bà ngập ngừng mãi rồi mới bảo vợ tôi đi chơi với bạn. 

Gọi điện cho vợ, cô ấy biết tôi đang ở nhà mà ngạc nhiên lắm. Vì trước nay tôi không mấy khi về ăn cơm trưa ở nhà, nhất là tuần này tôi đã bảo với vợ mình rất bận. Chưa nhận được câu trả lời của vợ thì tôi đã nghe từ đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ lanh lảnh: "Em ơi đang lúc đông khách còn điện thoại cái gì? Chị đã bảo trong giờ làm việc phải tập trung cơ mà, đáng lẽ chị không nhận bà bầu đâu nhưng nể tình mẹ chồng em cứ nói khó đấy…".

 

Lâu ngày kiếm cớ về ăn trưa với vợ, vừa trở về tôi sửng sốt trước hành động của mẹ với con dâu đang mang thai 4 tháng của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bàng hoàng cả người, lao vào hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra, sự thật là vợ tôi đang ở đâu. Nhận được lời đáp, tôi lao ngay ra đón vợ. Hóa ra lúc tôi đi làm, mẹ ở nhà gây áp lực bắt con dâu phải đi kiếm thêm thu nhập. Cô ấy đang mang bầu 4 tháng, làm gì xin được công việc hẳn hoi ngoài mấy việc chân tay thời vụ. 

Thế là vợ tôi đành đi bưng bê, rửa dọn cho một quán ăn cách nhà 3 trạm xe bus. Sáng bắt xe bus đi làm, buổi trưa cô ấy sẽ ăn luôn ở quán, đến chiều mới về. Vợ vẫn giấu tôi, có lẽ chính cô ấy cũng tự ái khi mình không có thu nhập, chỉ trông chờ vào chồng. 

Mẹ tức giận nói:

- Tôi làm thế thì có gì sai, cũng chỉ muốn anh chị đỡ khó khăn, muốn cho anh đỡ vất vả một mình gồng gánh. Khi xưa tôi chửa anh đi làm từ lúc mới cấn bầu tới tận ngày sinh đấy. Giờ vợ anh bầu 4 tháng khỏe mạnh không có vấn đề gì, công việc cũng chẳng nặng nhọc. Vận động, đi lại nhiều càng dễ đẻ chứ sao! 

Tôi bảo vợ nghỉ việc ngay, lẽ nào tôi còn không lo được cho mẹ con cô ấy. Mẹ tôi giận các con, không thèm nói chuyện với chúng tôi nữa. Bà bảo tôi chỉ biết bênh vợ và quan trọng hóa vấn đề. Tiền chúng tôi kiếm được, bà không động tới, bản thân bà có lương hưu rồi. Bà bảo con dâu đi làm cũng là vì muốn tốt cho hai đứa thôi. 

Tôi thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn vợ đang mang bầu thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng liệu có phải tôi đang làm quá mọi chuyện lên? Phụ nữ mang thai nên làm việc và nghỉ ngơi thế nào mới hợp lý? 

Mẹ bầu nên vận động, làm việc ở mức độ nào là hợp lý? 

Khi vận động, cơ thể tiết ra chất endorphin đem lại cảm giác hưng phấn, giúp mẹ bầu cảm thấy vui vẻ, dồi dào sinh lực, vượt qua tâm trạng lo lắng, căng thẳng khi mang thai. 

Vận động còn giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp cơ thể chịu đựng tốt hơn, sinh con dễ dàng hơn. Ngoài ra nó còn giúp tăng cân hợp lý, kiểm soát tốt trọng lượng bào thai, đồng thời sớm hồi phục vóc dáng và sức khỏe sau khi sinh.

Vận động hợp lý làm giảm các triệu chứng khó chịu của thai kỳ như đau lưng, táo bón, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Thêm nữa còn giải phóng năng lượng dư thừa, giúp ngủ sâu và ngon hơn.

Mẹ bầu vận động vừa phải sẽ giúp tăng cường lượng oxy đưa vào máu thai nhi, làm tăng quá trình trao đổi chất của bé, giúp bé phát triển tốt hơn. Chất endorphin đem lại cảm giác hưng phấn cho mẹ bầu cũng qua nhau thai đến với bé, giúp bé thư giãn, sảng khoái.

Tuy nhiên mẹ bầu phải lưu ý những điểm sau đây: 

- Thai kỳ không phải là thời điểm thích hợp để bạn tăng cường lượng vận động, mà chỉ nên áp dụng những công việc nhẹ nhàng, vừa sức. 

- Không nên làm những việc đòi hỏi nhiều sức lực, có nhiều va chạm hay dễ té ngã, vì có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé.

- Giữ tinh thần thoải mái thư giãn sau khi làm việc, thấy mệt cần phải nghỉ ngơi.

- Những dấu hiệu khiến bạn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay như đau đầu, chóng mặt, nhịp tim không đều hoặc nhanh bất thường, khó thở, hụt hơi, chảy máu âm đạo, co thắt tử cung, thai cử động ít hơn bình thường. 

Lâu ngày em gái chồng đến chơi, nhờ em ấy trông dùm con để đi mua chút đồ về nấu nướng, về đến nhà tôi đau xót cho số phận của em khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt

Lâu ngày em gái chồng đến chơi, nhờ em ấy trông dùm con để đi mua chút đồ về nấu nướng, về đến nhà tôi đau xót cho số phận của em khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt

Hôm trước em gái chồng sang chơi, tôi nhờ em trông em bé giúp một lát để chạy ra chợ mua thức ăn. Mua xong từ chợ về, bước vào cửa thấy nhà im ắng, tôi đoán là con ngủ rồi. Con bé thính ngủ lắm nên tôi gắng bước đi thật khẽ khàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống