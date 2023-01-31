Đi làm mỗi tháng chu cấp cho vợ số tiền cực khủng, cuộc vui cũng ổn định nhưng không thể có con, tôi chết lặng trước biệt danh mà vợ đặt cho mình

Tâm sự 31/01/2023 09:21

Ai cũng phải xuýt xoa khen vợ tôi quá sướng, chồng vừa làm ra tiền lại rộng rãi hào phóng và thương vợ. Bố mẹ tôi cũng thoải mái với con dâu lắm. Đến chính cô ấy cũng nhiều lần bày tỏ rằng bản thân may mắn mới được làm vợ tôi.

Thu nhập của tôi gần trăm triệu mỗi tháng. Trừ phần chi tiêu cá nhân, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ khoảng 70 triệu để cô ấy lo sinh hoạt phí trong gia đình gồm bố mẹ tôi và hai vợ chồng mới cưới. Số tiền còn dư lại thì vợ cất đi dành tiết kiệm, cô ấy quản lý còn tôi thi thoảng mới hỏi đến.

Vợ tôi làm một công việc văn phòng nhàn tản, lương chục triệu đủ cho cô ấy mua sắm làm đẹp, chi tiêu nhu cầu cá nhân. Tôi không cần vợ phải đóng góp sinh hoạt phí trong nhà. 

Ai cũng phải xuýt xoa khen vợ tôi quá sướng, chồng vừa làm ra tiền lại rộng rãi hào phóng và thương vợ. Bố mẹ tôi cũng thoải mái với con dâu lắm. Đến chính cô ấy cũng nhiều lần bày tỏ rằng bản thân may mắn mới được làm vợ tôi. 

Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào điện thoại của vợ vì luôn tôn trọng sự riêng tư, không có thói quen kiểm soát cô ấy. Với lại tôi cũng tin tưởng vợ chẳng dại dột để mà làm điều có lỗi với người chồng như tôi. 

Cho đến mấy hôm trước, không tìm thấy điện thoại của mình nên tôi lấy máy vợ bấm gọi, kiểm tra xem điện thoại của tôi rơi chỗ nào. Bấm xong dãy số điện thoại của bản thân, nhìn tên mà vợ lưu cho chồng hiện lên trên màn hình, tôi tức nghẹn đến bầm tím ruột gan. Hồi còn yêu nhau vợ tôi lưu số chồng là “My love”, còn bây giờ cô ấy đã sửa biệt danh của tôi thành “Tăm” từ bao giờ!

 

Đi làm mỗi tháng chu cấp cho vợ số tiền cực khủng, cuộc vui cũng ổn định nhưng không thể có con, tôi chết lặng trước biệt danh mà vợ đặt cho mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi dáng người cao to, cân nặng gần 80kg, chắc chắn không phải gầy yếu. Chợt nghĩ đến khía cạnh tế nhị, tôi tức đến run rẩy cả người. Cô ấy lưu số chồng như vậy chẳng khác gì xúc phạm đến khả năng giường chiếu của tôi!

Tôi phừng phừng lửa giận mang điện thoại đến trước mặt vợ gằn giọng chất vấn. Cô ấy cười bảo chỉ là trêu đùa mà thôi, chứ cô ấy không phải là người quá quan trọng chuyện đó, chỉ cần tôi luôn yêu thương vợ là được. Sau đó vợ bảo hai đứa cưới nhau hơn một năm, sinh hoạt đều đặn, thả không kế hoạch gì mà vẫn chưa mang thai. Cô ấy nghi ngờ chúng tôi có vấn đề gì đó.

Nghe vợ nói, tôi giật mình nhận thấy quả là thế thật. Sức khỏe hai đứa đều tốt nhưng thả một năm rồi vợ tôi vẫn chưa mang thai. Hiện tại chúng tôi sinh hoạt đều đặn khoảng 5 lần/tháng. Tôi muốn biết là với thời gian thả như vậy thì chúng tôi có cần đi khám vô sinh hay chưa? Và vợ chồng cần phải điều chỉnh tần suất, cách thức quan hệ ra sao để nhanh chóng có con?

Thả 1 năm chưa có thai, có phải vô sinh?

Nhiều cặp vợ chồng thả 8 tháng vẫn chưa có thai, thả bầu 1 năm chưa có thai hoặc thậm chí thả hơn 1 năm chưa có thai. Câu hỏi đặt ra là những trường hợp này có phải vô sinh, hiếm muộn hay không?

Hiếm muộn được định nghĩa như sau:

- Phụ nữ dưới 35 tuổi, đã lập gia đình, thường xuyên quan hệ với tần suất 2 - 3 lần/tuần trong vòng 6 tháng mà vẫn chưa có thai thì nên đi khám hiếm muộn.

- Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, đã lập gia đình, thường xuyên quan hệ với tần suất 2 - 3 lần/tuần trong vòng 1 năm mà vẫn chưa có thai thì nên đi khám hiếm muộn.

Như vậy, trường hợp thả 1 năm chưa có thai là dấu hiệu cho thấy cặp đôi có dấu hiệu hiếm muộn (có thể do vợ, chồng hoặc cả 2 vợ chồng). Nói chung, có khoảng 30% nguyên nhân hoàn toàn do chồng, 30% nguyên nhân do vợ và 40% còn lại do nguyên nhân từ cả 2 vợ chồng và không tìm thấy nguyên ngân rõ ràng. Lúc này, 2 vợ chồng nên đi khám sức khỏe sinh sản để tìm nguyên nhân của tình trạng khó có con.

Các biện pháp làm tăng khả năng thụ thai

Nếu đã thả 1 năm chưa có thai, cặp vợ chồng nên đi khám sơ bộ về phụ khoa ở người vợ và làm tinh dịch đồ của người chồng. Trong thời gian chờ đợi thụ thai tự nhiên, có thể tăng khả năng có thai bằng cách:

- Thời gian giao hợp: Nên đo nhiệt độ thân thể đều đặn. Người phụ nữ có thể xác định được thời điểm phóng noãn và nên giao hợp vào 1 - 2 ngày trước đó vì tinh trùng có thể sống tới 72 giờ sau khi được xuất tinh vào âm đạo. Ngoài ra, định lượng hormone LH tăng lên cũng là dấu hiệu sắp phóng noãn để cặp vợ chồng chọn thời gian quan hệ phù hợp;

- Tần suất giao hợp: Nên thay đổi tần suất giao hợp để tăng khả năng có thai. Ví dụ trước đây cặp vợ chồng giao hợp thưa thớt, chỉ 1 - 2 lần/tháng thì nên tăng cường về tần suất. Ngược lại, nếu cặp vợ chồng giao hợp quá đều đặn, 1 lần/ngày thì nên giảm tần suất. Việc duy trì tần suất giao hợp phù hợp giúp cải thiện số lượng tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh, nâng cao khả năng thụ thai. Vì cần ít nhất là 24 giờ để lượng tinh trùng phục hồi được từ 300 triệu trở lên nên nếu ngày giao hợp trùng với ngày phóng noãn thì người chồng cần tránh xuất tinh từ 2 ngày trước đó;

- Tư thế giao hợp: Tư thế người nam nằm trên và mặt đối mặt với nhau sẽ tạo sự thuận lợi cho việc thụ thai nhất. Trước khi xuất tinh, người vợ nên co gối lên phía trước ngực, giữ ở tư thế này khoảng 20 phút sau khi người nam xuất tinh hoặc kê một chiếc gối dưới mông để tinh dịch không chảy ra. Người nam nên xuất tinh sâu và giữ nguyên dương vật trong âm đạo trong vài phút.

Sinh con 14 tháng nhưng chồng chẳng hề mảy may đến cơ thể của vợ, tôi lập tức tìm hiểu nguyên nhân thực sự để rồi khóc cạn nước mắt khi tìm thấy 1 món đồ trong đáy tủ

Sinh con 14 tháng nhưng chồng chẳng hề mảy may đến cơ thể của vợ, tôi lập tức tìm hiểu nguyên nhân thực sự để rồi khóc cạn nước mắt khi tìm thấy 1 món đồ trong đáy tủ

Nhưng con hơn 1 tuổi chồng vẫn chưa chạm vào vợ thì thiết nghĩ chẳng còn lý do gì có thể bào chữa cho anh được nữa. Tôi đau đớn đến tan nát ruột gan khi nghĩ tới khả năng chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, không còn thiết tha tới vợ. Có lẽ việc anh tỏ ra tử tế khi về đến nhà chỉ là vì trách nhiệm với con mà thôi.

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