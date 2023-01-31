Sau kết hôn, tôi sống chung với nhà chồng. Mặc dù sống chung nhà với bố mẹ anh nhưng tôi rất thoải mái vì được họ coi như con gái trong nhà. Do đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nên hầu như mẹ chồng con dâu không có bất cứ va chạm nào. Ngày cuối tuần 2 mẹ con cùng đi chợ nấu nướng và chế biến sẵn một vài món ngon chủ lực để trong tuần ăn.

Tôi về nhà anh làm dâu khi bước sang tuổi 28 sau khi chia tay mối tình đầu được hơn 4 năm. Lúc gặp chồng hiện tại, tôi đã có công việc và thu nhập ổn định nên rất tự tin để bước vào đời sống hôn nhân.

Bao chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày tôi chuyển dạ sinh con. Hôm ấy do chưa đến ngày dự sinh nên chồng tôi vẫn đang công tác ở Huế. Khoảng 22 giờ đêm tôi bắt đầu đau bụng, mẹ chồng nóng lòng như lửa đốt cứ tí tí lại hỏi con dâu thấy thế nào. Rồi bà bảo:

Khi con dâu bầu bí, cả nhà chồng vui ra mặt. Vì có kinh nghiệm mang thai trước đó, bà thường hướng dẫn và chia sẻ với con dâu rất nhiều bí quyết ăn uống trong thai kỳ để mẹ khỏe con khỏe. Bà cũng thường xuyên nấu cháo cá, cháo chim câu… cho tôi ăn an thai và mua sắm cho con dâu từng chiếc váy bầu xinh xắn.

“Thôi gọi taxi đến viện ngay cho yên tâm. Lên viện bác sĩ thăm khám và theo dõi cho chứ ở nhà chẳng biết như nào, mẹ lo lắm”.

Thế là bố chồng rối rít gọi taxi để đưa tôi và mẹ chồng vào viện. Được cái mẹ chồng tôi rất trẻ, lại nhanh nhẹn, tháo vát nên mọi thủ tục nhập viện được bà đi làm nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mẹ chồng đã làm thủ tục nhập viện xong xuôi và quay về bên con dâu thì cô y tá lúc này lại tới yêu cầu thai phụ phải kê khai một số thông tin về tiền sử thai sản. Tôi giật mình khi cô y tá hỏi:

- “Đây là lần mang thai đầu hay thứ của cháu?”.

-“Đứa đầu ạ”.

- “Trước đó cháu đã nạo hút thai lần nào chưa?”.

- “Dạ… đã từng một lần”.

- “Làm thủ thuật này từ bao giờ, cháu còn nhớ không?”.

- “Cách đây khoảng 5 năm ạ”, tôi lí nhí đáp.

Thật sự trả lời câu hỏi bất chợt của cô y tá mà tôi bối rối đỏ cả mặt. Bởi lúc ấy mẹ chồng cũng có mặt tại đó, nghe tôi trả lời bà tỏ vẻ không quan tâm và không nói gì nhưng tôi biết bà nghe được từng lời. Đây là bí mật tôi từng nghĩ sẽ chỉ một mình bản thân biết, đến chồng tôi còn giấu.

Ngay ít phút sau tôi cũng vượt cạn an toàn. Những tưởng mẹ chồng sẽ giận tím mặt và làm um lên khi biết tôi đã 1 lần nạo hút thai trước cưới với người đàn ông không phải con trai bà, chẳng ngờ bà vẫn đón cháu nội trên tay còn cứ bảo:

“Con muốn gặp bố mẹ và ông bà nên đòi ra sớm 2 hôm đây mà. Trời, cái mắt, cái miệng nhìn yêu chưa kìa, giống hệt bố nó luôn”.

Suốt 2 ngày ở viện bà chăm con dâu và cháu kỹ lắm. Hôm trước khi ở viện về nhà, bà còn nắm tay con dâu mắt đỏ hoe hỏi:

“Hôm trước nghe con kể từng 1 lần nạo hút thai 5 năm trước là như nào vậy?”.

Tôi giật thót mình khi bà hỏi thẳng thế nhưng vẫn phải kể thành thật hết cho bà nghe. 5 năm trước khi yêu tình đầu, tôi đã để lỡ có bầu ngoài ý muốn. Do cả 2 đứa còn trẻ nên đã vào viện phá thai. Hơn nữa sau đó, hai đứa cũng chia tay nhau. Dù chuyện đã vào quá vãng bao năm trước nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh về lần nạo hút thai dại dột năm ấy.

Nghe xong con dâu kể, mẹ chồng mắt đỏ hoe rưng rưng ôm tôi vỗ về:

“Quá khứ đã qua rồi con ạ, đừng quá đau lòng, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Giờ may mắn là vợ chồng con lại có bé nên hãy yêu thương và chăm chút đứa trẻ này thật nhiều thay cả phần bé chưa có duyên được sinh ra trên đời kia nha”.

Bà còn dặn: "Vì đã bỏ thai 1 lần rồi nên thi thoảng phải đi tái khám con nhé vì nghe nói có thể gặp phải nhiều biến chứng lắm".

Nghe mẹ chồng động viên mà tôi khóc như mưa. Chẳng biết kiếp trước tôi chịu khó tu thân đến nhường nào mà kiếp này tôi gặp được mẹ chồng tốt đến vậy.