Cả nhà ai nấy cũng chê bai anh rể lùn thấp bé hơn cả chị gái, 1 tuần sau kỳ nghỉ trăng mật, tôi điếng người khi hay tin chị gái đang nhập viện

Tâm sự 31/01/2023 11:36

Dẫn chị ra một góc vắng, tôi hỏi chị tại sao lại vào bệnh viện. Gặng hỏi mãi cuối cùng chị tôi mới bảo đi khám vùng kín, nguồn cơn cũng vì tuần trăng mật vừa qua mà ra.

Chị gái tôi cao 1m62, dáng người dong dỏng, khuôn mặt ưa nhìn. Anh rể tôi thậm chí còn thấp hơn vợ, người gầy nhỏ nên hai người về ngoại hình thì thật sự không xứng đôi. 

Tuy nhiên anh chị thật lòng yêu nhau, điều kiện công việc và gia đình cũng tương xứng. Bố mẹ tôi ban đầu cũng có ý chê đấy nhưng không phản đối quá nhiều, vẫn vui vẻ gả con gái đi. Đám cưới hôm trước thì hôm sau anh chị lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở một bãi biển đầy thơ mộng. 

Ngày đầu tiên chị gái trở về sau tuần trăng mật, tôi hẹn đi uống cà phê nhưng chị bảo có việc bận. Rảnh rỗi lại vừa hay nghe tin cô đồng nghiệp mới sinh con, tôi bèn vào viện thăm cô ấy. Ở khoa sản bệnh viện, khi tôi và chị gái bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc không tin nổi. Chị lúng túng xấu hổ khi thấy em gái, mà tôi lại càng sốc không hiểu sao vừa hưởng tuần trăng mật về, chị vào khoa sản làm gì với thái độ có phần lấm lét thế kia?

Dẫn chị ra một góc vắng, tôi hỏi chị tại sao lại vào bệnh viện. Gặng hỏi mãi cuối cùng chị tôi mới bảo đi khám vùng kín, nguồn cơn cũng vì tuần trăng mật vừa qua mà ra. 

Tôi tá hoả biết thì ra anh rể có lần lén nghe được vợ nói chuyện với mẹ từ trước đám cưới. Bà chê anh nhỏ gầy quá, chẳng biết có sinh con nổi không. Theo bà thì đàn ông cao to, khỏe mạnh mới dễ khiến phụ nữ thụ thai. 

 

Cả nhà ai nấy cũng chê bai anh rể lùn thấp bé hơn cả chị gái, 1 tuần sau kỳ nghỉ trăng mật, tôi điếng người khi hay tin chị gái đang nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh rể phần vì tự ái khi bị mẹ vợ chê, phần nữa là muốn chứng minh “năng lực đàn ông” của mình nên suốt tuần trăng mật anh đòi hỏi vợ liên tục. Chị tôi kể, có ngày anh “đòi” đến 3 lần. 

Chị nhăn nhó nói anh rể quan niệm quan hệ càng nhiều mới càng nhanh có con. Anh ấy muốn một, hai tháng tới vợ phải có bầu ngay để không ai còn đàm tiếu gì về “khả năng” của anh nữa. Chị tôi khổ không nói nên lời. Tần suất quan hệ quá dày đặc khiến cơ thể chị khó chịu, bị tổn thương, chị lo lắng mới đi khám bác sĩ. Cũng may là chị không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được. 

Tôi kết hôn trước chị gái, đã có con đầu lòng rồi. Anh rể đúng là người tốt nhưng không hiểu sao lại suy nghĩ thiếu khoa học như vậy, để ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai vợ chồng. Tôi có nên nhờ chồng mình, cùng anh rể là đàn ông với nhau, đến nói chuyện với anh ấy khuyên anh tìm hiểu kỹ lại các kiến thức khoa học chính thống? Vợ chồng trẻ thì tần suất quan hệ thế nào để nhanh có thai? 

Tần suất quan hệ thế nào là hợp lý để nhanh có thai? 

Có quan niệm cho rằng quan hệ tình dục thường xuyên có thể khiến cơ thể đàn ông không thể sản xuất đủ tinh trùng cho mỗi lần xuất tinh. Ngược lại rất nhiều cặp vợ chồng lại cho rằng họ phải để dành lượng tinh trùng của người đàn ông cho đến thời điểm ngày rụng trứng để quan hệ. Đây đều là 2 quan niệm sai.

Thực tế, việc quan hệ nhiều lần cũng khiến số lượng tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh giảm đi, tuy nhiên chỉ cần có một tinh trùng khỏe mạnh, bạn vẫn có cơ hội thụ thai cao. Ngược lại, sự tích trữ tinh trùng có thể làm chúng yếu đi và giảm khả năng vận động.

Bởi vậy, tần suất quan hệ bao nhiêu chủ yếu phụ thuộc vào sức khỏe của mỗi cặp vợ chồng. Nếu người chồng có số lượng tinh trùng thấp, lời khuyên đưa ra là cặp vợ chồng ấy không nên quan hệ quá thường xuyên, mà tập trung vào khoảng thời gian trứng rụng. Nếu người chồng có sức khỏe tốt nhưng quan hệ quá nhiều sẽ khiến vợ chồng mệt mỏi. 

Tần suất quan hệ phù hợp cho các cặp vợ chồng có thể nhanh chóng mang thai có thể là 1 ngày một lần hoặc 2 - 3 ngày một lần, tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi người. Đó là tần suất lý tưởng đảm bảo cho một cặp vợ chồng hoàn thành kế hoạch sinh em bé. Miễn là bạn duy trì đều đặn thì không cần phải để tâm tới ngày rụng trứng, khả năng thụ thai cũng vẫn rất cao. 

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