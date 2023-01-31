Trong đầu nung nấu ý định chia tay bạn trai nghèo để kiếm mối khác ngon hơn, nhìn cách mẹ anh chăm sóc chị dâu trong nhà, tôi tức tốc hỏi anh khi nào cưới là hợp lý nhất

Những điều trên em có đủ nhưng bạn trai thì lại hơi nghèo. Lúc đầu em yêu Hưng vì tình cảm, anh rất thương em. Nhưng sau hơn 1 năm nghĩ tới chuyện kết hôn thì em lại lo lắng nhiều hơn về vấn đề kinh tế.

Phụ nữ có chút ngoại hình, được cha mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, có tri thức, lễ nghĩa thì việc đòi hỏi một người chồng tốt, kinh tế vững là hoàn toàn chính đáng phải không các chị?

Tuần trước Hưng mời em về nhà chơi. Em suy nghĩ rồi đồng ý, quyết định lần này trở lại thành phố sẽ nói lời chia tay anh.

Thu nhập của Hưng cũng ngang với em thôi vì hai đứa bằng tuổi, được hơn chục triệu mỗi tháng. Gia đình anh ở quê rất nghèo. Bố mẹ đều già yếu, anh trai Hưng học kém nên học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, lương chỉ đủ nuôi con. Sau này bố mẹ Hưng đều do một tay anh gánh vác hết. Chúng em còn phải phấn đấu mua nhà, nuôi con, trang trải cuộc sống, cáng đáng thêm bố mẹ anh nữa thật sự rất mệt mỏi.

Từ lúc yêu nhau đây là lần thứ 3 em về chơi. Bố mẹ và anh trai chị dâu Hưng vẫn niềm nở như mọi lần. Lần trước em về chị dâu Hưng mới cấn bầu, lần này bụng chị đã to sắp sinh tới nơi.

Tối đầu tiên về nhà Hưng, nằm không ngủ được nên em dậy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Qua phòng chị dâu Hưng, em nghe được tiếng chị ấy đang nói chuyện với mẹ anh. Phát hiện ra em, hai người tươi cười gọi em vào ngồi chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra mẹ Hưng bê nước thuốc vào cho con dâu ngâm chân vì chị ấy mang thai gần sinh nên bị phù chân rất nặng. Em ngạc nhiên vì sự quan tâm quá mức tỉ mỉ chẳng khác gì mẹ ruột của bác dành cho con dâu. Em lại càng sững sờ khi nhìn bác chẳng nề ngồi sụp xuống cầm chân con dâu đặt vào chậu nước thuốc, nắn bóp chân cho chị ấy. Chị dâu Hưng ngại, cứ bảo mẹ không cần làm nhưng bác khăng khăng không nghe.

Em biết nhà chị dâu Hưng cũng rất khó khăn, không giàu có gì để mẹ anh cố tình lấy lòng. Bác thực sự quá tốt, không chỉ là sự xởi lởi thân thiện bên ngoài mà thật tâm coi con dâu như con gái mình. Em về chơi lần nào bác cũng giặt chăn chiếu sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị một phòng riêng không để em phải chịu bất tiện.

Có một người mẹ chồng tuyệt vời đến thế, nếu chia tay Hưng thực sự em thấy tiếc. Nghĩ sau này mình bầu bí, sinh con cũng được mẹ chồng quan tâm mà thấy ấm áp và yên tâm.

Sau chuyến về chơi nhà Hưng, quyết định chia tay trong em bị lung lay. Rồi lại được mẹ kể chuyện chị hàng xóm nhà em trước đây lấy chồng giàu nứt đố đổ vách nhưng mới bế con về nhà mẹ đẻ rồi. Anh chồng ngoại tình về đánh đập vợ, bắt vợ phải cho anh ta lập phòng nhì. Mẹ chồng bênh con trai, bảo chị ấy không biết điều, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường.

Bởi vậy mới nói giàu nghèo thật ra đâu phải điều quan trọng nhất phải không các chị? Giàu mà sống với nhau không ra gì cũng vô nghĩa, nghèo mà yêu thương nhau còn vui vẻ hơn nhiều. Với lại ai nói nghèo thì không thể khá lên? Nghĩ vậy em lập tức bóng gió với Hưng chuyện cưới hỏi. Anh và gia đình rất vui, lập tức hẹn ngày sang nhà em bàn chuyện.

Nhân tiện em muốn hỏi cách cải thiện tình trạng phù chân khi mang thai để giúp chị dâu Hưng vì em thấy chân bị ấy bị phù nặng lắm. Em cũng định sinh con ngay sau đám cưới nên học hỏi thêm kiến thức luôn.

Biện pháp cải thiện phù chân khi mang thai đơn giản, hiệu quả

Hiện tượng phù chân khi mang thai sinh lý thường không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, khả năng đi lại của mẹ bầu. Thai phụ hãy áp dụng một số biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng phù chân mà không cần điều trị:

1. Nằm nghiêng sang trái, kê cao chân khi ngủ

Đây là tư thế ngủ thích hợp nhất cho bà bầu để giảm sưng phù chân, cải thiện tuần hoàn máu do giảm áp lực của thai và tử cung lên tĩnh mạch chủ dưới. Bên cạnh đó, khi chân được kê cao hơn vị trí của tim, máu từ tim vận chuyển qua tĩnh mạch về tim dễ dàng hơn, bài có thể thực hiện động tác này hàng ngày.

2. Mặc quần áo rộng rãi

Chọn váy hay quần áo rộng rãi khi mang thai, đặc biệt là những tháng cuối sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và cải thiện tình trạng phù chân. Trang phục phù hợp được các chuyên gia khuyến cáo là đầm maxi vào mùa hè và các loại váy cổ lọ dáng rộng vào mùa đông.

3. Đi bộ

Trong thời gian mang thai kể cả những tháng cuối, thay vì ngồi và nằm nhiều, mẹ bầu nên dành thời gian đi bộ ít nhất 5 - 10 phút. Việc này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn đảm bảo lưu thông máu dễ dàng hơn, giảm phù chân hiệu quả.

4. Massage

Massage phù hợp để thư giãn cơ, cải thiện tuần hoàn máu nên thực hiện trong suốt thai kỳ, nhất là những tháng cuối để loại bỏ dịch thừa, giảm phù chân. Bạn có thể nhờ chồng massage hoặc tìm đến spa uy tín với dịch vụ massage riêng cho bà bầu.

5. Ngâm chân

Đổ nước ấm vào bồn ngâm chân, sau đó thêm một chút gừng và muối vào và ngâm chân trong 15 - 20 phút sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức xương, sưng phù ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra ngâm chân cũng khiến bạn ngủ ngon giấc hơn, cải thiện tình trạng căng thẳng, mệt mỏi do nước ấm tác động vào các huyệt đạo dưới da, mang đến tác dụng thư giãn tích cực.