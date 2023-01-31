Bất đắc dĩ xin qua đêm ở nhà vợ cũ, mừng rỡ được cô ấy đồng ý cho ở lại, vừa nhìn cô ta vén tay áo, tôi khóc ngất cầu xin quay lại

Tâm sự 31/01/2023 11:50

Vợ cũ thấy tôi rất bất ngờ. Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau. Nơi đó có một vết sẹo dài, to, là sẹo do vết thương bỏng nước sôi để lại.

Mấy hôm trước, tôi có việc về muộn, trên đường bỗng nhiên xe chết máy hỏng hóc. Khu vực ấy gần chỗ trọ của vợ cũ, tôi quyết định dắt xe vào nhà cô ấy xin ngủ nhờ một đêm. Sở dĩ làm vậy vì tôi biết hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân. 

Vợ cũ thấy tôi rất bất ngờ. Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau. Nơi đó có một vết sẹo dài, to, là sẹo do vết thương bỏng nước sôi để lại. 

Lúc trước sau đám cưới, mẹ tôi bảo con dâu nghỉ việc ở nhà phụ bà bán quán phở, rồi sinh con, chăm sóc con nhỏ một thể. Tôi nghĩ đằng nào vợ mang bầu cũng phải nghỉ, thôi nghỉ luôn cũng được. Mẹ tôi có quán phở khá đông khách, bình thường bà thuê một nhân viên phụ, có con dâu thì bà cho nhân viên nghỉ việc. Hàng ngày vợ dậy từ 4h sáng để làm các công việc của quán.

Sau 4 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai nhưng chỉ 2 tháng sau cô ấy bị sảy thai. Ngày đó tôi đang ở công ty thì nghe mẹ gọi điện nói vợ vào bệnh viện rồi. Cô ấy bị ngã do bưng nồi nước sôi lớn. Tai nạn ấy không chỉ khiến vợ bị bỏng mảng lớn ở tay, mà còn khiến chúng tôi mất con. Thực sự không ai muốn điều đó cả, cũng chẳng phải lỗi tại ai…

 

Bất đắc dĩ xin qua đêm ở nhà vợ cũ, mừng rỡ được cô ấy đồng ý cho ở lại, vừa nhìn cô ta vén tay áo, tôi khóc ngất cầu xin quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần đó, vợ tôi mang thai thêm 2 lần nhưng đều không giữ được. Mẹ tôi bảo cô ấy "sảy quen dạ" rồi, không cứu vãn nổi nữa đâu. Cũng từ ấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. 

Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn. Thời gian đó rất căng thẳng, mẹ tôi chướng mắt con dâu mà vợ lại không chịu nín nhịn. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng vợ chồng tôi ly hôn.

Một năm đã qua từ ngày chúng tôi ra tòa ly dị. Thời gian qua giúp tôi nhận ra mình là một người chồng thật tệ. Tôi không bảo vệ được vợ, để cô ấy mang thai vẫn phải làm việc vất vả mới dẫn đến cơ sự này. Tôi rất hối hận. Tối hôm đó nhìn vết sẹo trên tay vợ cũ, nhớ về kỷ niệm buồn lúc trước mà tôi không ngăn được nước mắt. 

Tôi nắm tay cô ấy cầu xin được đoàn tụ, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ vợ thật tốt. "Em không biết mình có thể sinh con cho anh được không? Nếu không thể thì việc chúng ta quay lại cũng chẳng có ý nghĩa…", vợ cũ cười buồn trả lời. 

Tôi rất mừng vì cô ấy không từ chối nhưng quả thật đó là một vấn đề cần phải cân nhắc đến. Với tình huống của cô ấy, từng sảy thai liên tiếp 3 lần thì chúng tôi cần khám xét và chuẩn bị ra sao để có thể mang thai thuận lợi lần kế tiếp?

Sảy thai nhiều lần và những điều cần lưu ý 

Bạn được xem là đã bị sảy thai nhiều lần nếu như tình trạng này xảy ra từ 2 lần trở lên. Theo lời khuyên của các bác sĩ, sau lần thứ 3 sảy thai liên tiếp, bạn nên tiến hành thăm khám kỹ càng và thực hiện các xét nghiệm tổng quát để tìm ra nguyên nhân và phương hướng điều trị thích hợp.

Khoảng 50-75% trường hợp không tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến sảy thai liên tiếp, tuy nhiên vẫn có thể chẩn đoán được một số vấn đề bất thường nếu có.

- Thông thường, để giúp tìm ra nguyên nhân sảy thai nhiều lần, các bác sĩ sẽ hỏi bạn về tiền sử bệnh án và các lần mang thai trong quá khứ.

- Khám ngoại tổng quát, bao gồm kiểm tra vùng chậu, cũng có thể được thực hiện.

- Ngoài ra, xét nghiệm máu để giúp phát hiện các vấn đề với hệ thống miễn dịch hay nguyên nhân di truyền của sảy thai nhiều lần cũng nên được tiến hành.

- Cuối cùng, siêu âm để thông qua hình ảnh mà biết được bạn có đang gặp các dị dạng ở tử cung liên quan đến sảy thai hay không.

Bạn có thể yên tâm khi khoảng 65% phụ nữ bị sảy thai nhiều lần mà không rõ nguyên nhân đều có cơ hội thành công ở lần mang thai tiếp theo. Ngược lại, nếu đã xác định được nguyên nhân gây ra sảy thai liên tiếp, các bác sĩ sẽ lựa chọn pháp đồ điều trị chính xác cho từng loại căn bệnh nhằm tăng khả năng mang thai thành công của bạn.

Những tác động tiêu cực về tâm lý là điều không thể tránh khỏi sau khi bị sảy thai, đặc biệt là khi bị sảy thai liên tục. Tuy nhiên vợ chồng cần cố gắng giữ tinh thần ổn định, tâm lý thoải mái để có thể tăng khả năng thành công cho lần mang thai tới.

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