Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lý Nhất Đồng cũng có phim bạo của riêng mình nhưng sao phản ứng của netizen 'nó lạ quá'?

Sao quốc tế 28/01/2023 15:36

Lý Nhất Đồng cuối cùng cũng có được phim bạo sao bao lần cố gắng.

Mới đầu năm 2023, không chỉ màn ảnh rộng mà cuộc đua phim truyền hình cũng cực kỳ gay cấn. Mới đây, đã có một dự án phim truyền hình được chứng thực là bạo với các chỉ số cực kỳ cao. Đặc biệt trong số dàn diễn viên góp mặt không thể không kể đến sự xuất hiện của Lý Nhất Đồng

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lý Nhất Đồng cũng có phim bạo của riêng mình nhưng sao phản ứng của netizen 'nó lạ quá'? - Ảnh 1
Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Theo như thông tin được đăng tải, hiện bộ phim Cuồng Tiêu do Trương Dịch, Trương Tùng Văn và Lý Nhất Đồng đóng chính đã được chứng thực là phim bạo. Dự án này có 118.552 người tham gia đánh giá và được chấm 9.0 điểm trên Douban - con số cực khủng dành cho một bộ phim trong những năm vừa qua. 

Với những con số cực cao này, Cuồng Tiêu đã được chứng thực là phim bạo của năm 2023. Thành công này đã giúp Lý Nhất Đồng có bộ phim bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lý Nhất Đồng cũng có phim bạo của riêng mình nhưng sao phản ứng của netizen 'nó lạ quá'? - Ảnh 2
Cuồn Tiêu đạt điểm cao - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi dù phim bạo, thế nhưng tên tuổi của Lý Nhất Đồng lại không bạo. Thậm chí khi nhắc đến phim, khán giả chủ yếu chỉ nói đến Trương Dịch, Trương Tùng Văn và nhiều diễn viên khác còn người đẹp họ Lý hoàn toàn bị ngó lơ. Có người cho rằng bộ phim là sản phảm ăn may của cô nàng bởi khả năng đóng góp của cô hoàn toàn ở mức bình thường. 

Hiện bộ phim Cuồng Tiêu vẫn đang nhận về vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả màn ảnh nhỏ.

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