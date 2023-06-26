“Trường phong độ" chính thức lọt vào Top 5 phim Hoa ngữ hot nhất nửa đầu 2023

Sao quốc tế 26/06/2023 09:50

Chỉ sau 5 ngày lên sóng, “Trường phong độ" do Bạch Kính Đình, Tống Dật đóng chính lọt vào danh sách những bộ phim Hoa ngữ hot nhất nửa đầu năm 2023.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường phim truyền hình, phim chiếu mạng Trung Quốc trở nên sôi động với nhiều dự án chất lượng được ra mắt với đủ thể loại, từ chính kịch, hình sự, đến tâm lý, tình cảm, cổ trang, tiên hiệp…

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Một số phim được khán giả chấm điểm cao trên Douban: Tam thể, Cuồng phong, Tình yêu mà thôi, Đi đến nơi có gió

Những bộ phim như “Tam thể" (Trương Lỗ Nhất, Vương Tử Văn), “Cuồng phong" (Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Lý Nhất Đồng đóng chính), “Tình yêu mà thôi" (Ngô Lỗi, Châu Vũ Đồng), “Đi đến nơi có gió" (Lưu Diệc Phi, Lý Hiện), “Thiếu niên ca hành" (Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng) đạt số điểm cao trên Douban, dao động từ 8 đến 8.7 điểm.

Tuy nhiên, điểm số Douban cũng chưa thể phản ánh đúng nhất về độ nổi tiếng của tác phẩm. Cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác như độ thảo luận về phim, nhân vật, diễn viên trên mạng xã hội.

Một số phim như “Trường Nguyệt Tẫn Minh” (La Vân Hi, Bạch Lộc), “Quy lộ" (Đàm Tùng Vận, Tỉnh Bách Nhiên), “Hướng gió mà đi” (Đàm Tùng Vận, Vương Khải) mặc dù đạt điểm Douban không cao (lần lượt là 5.6, 5.9 và 6.9 điểm) nhưng vẫn gây sốt trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến, được nhiều khán giả quan tâm theo dõi.

“Trường phong độ' chính thức lọt vào Top 5 phim Hoa ngữ hot nhất nửa đầu 2023 - Ảnh 2
5 tác phẩm có nhiệt độ ở thời điểm cao nhất (peak) do Khốc Vân thống kê

Mới đây, nền tảng Khốc Vân (Kuyun) công bố Top 5 bộ phim Trung Quốc có nhiệt độ toàn mạng cao nhất nửa đầu năm 2023. Bảng xếp hạng này được thống kê dữ liệu từ ngày 1/1 đến 23/6, dựa vào lượt view, độ thảo luận và số liệu tương tác của hot search (xu hướng tìm kiếm), mạng xã hội và nền tảng video.

5 tác phẩm có nhiệt độ ở thời điểm cao nhất (peak) do Khốc Vân thống kê gồm:

1. Cuồng phong (Trương Dịch, Trương Tụng Văn): 20.957 điểm

2. Vùng biển trong mơ ấy (Tiêu Chiến, Lý Thấm): 19.289 điểm

3. Trường Nguyệt Tẫn Minh (La Vân Hi, Bạch Lộc): 19.173 điểm

4. Hướng gió mà đi (Vương Khải, Đàm Tùng Vận): 19.015 điểm

5. Trường phong độ (Bạch Kính Đình, Tống Dật): 18.756 điểm

Trường Phong Độ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch, khai máy vào giữa tháng 6 và vừa đóng máy vào đầu tháng 11, lên sóng iQIYI vào quý 3/2023. 

“Trường phong độ' chính thức lọt vào Top 5 phim Hoa ngữ hot nhất nửa đầu 2023 - Ảnh 3
Trường Phong Độ được đạo diễn bởi Doãn Đào

Trường Phong Độ được đạo diễn bởi Doãn Đào, người đứng sau thành công của Thiên Cổ Quyết Trần, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Cẩm Y Chi Hạ,... Với phong cách làm phim tinh tế, các mọt phim cổ trang đặt nhiều kỳ vọng vào Doãn Đào, hy vọng anh sẽ tiếp tục phát huy thật tốt ở Trường Phong Độ.

“Trường phong độ' chính thức lọt vào Top 5 phim Hoa ngữ hot nhất nửa đầu 2023 - Ảnh 4
Bạch Kính Đình và Tống Dật trong Trường Phong Độ 

Hai nhân vật chính của bộ phim được đảm nhiệm bởi Bạch Kính Đình và Tống Dật. Đây là hai cái tên không quá xa lạ với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ, họ được công nhận là có cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng lại đều chưa có cơ hội thật sự "đại bạo".

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

Tác phẩm cổ trang của cặp đôi đã chính thức ấn định ngày phát sóng.

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