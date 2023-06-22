Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Sao quốc tế 22/06/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền về đoạn phỏng vấn của nam chính Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ.

Những ngày qua dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, nữ chính Tống Dật được dân tình đánh giá cao thể hiện linh hoạt vai diễn Liễu Ngọc Như - một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng cũng luôn hiểu rõ phép tắc, đạo lý.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền về đoạn phỏng vấn của nam chính Bạch Kính Đình dành lời khen ngợi dành cho bạn diễn Tống Dật. Anh cho biết ngay trong ngày đầu tiên quay Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đã bước vào một trong những phân cảnh quan trong nhất phim, đó là cảnh Liễu Ngọc Như vác đao tìm chồng ở Lan Tiếu Phường. Ở phân đoạn này, nhân vật Liễu Ngọc Như có một đoạn thoại rất dài, đồng thời cũng có diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp, trải đủ từ phẫn nộ, trầm lắng, ấm ức, buồn bã rồi lại phấn chấn trở lại.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ - Ảnh 2

Tưởng rằng đây sẽ là bài toán khó nhưng Tống Dật đã nhẹ nhàng vượt qua thử thách này mà không hề vấp thoại trong một góc máy nào. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có khả năng nhập vai cực nhanh mỗi khi diễn các cảnh khóc. Chính kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp này đã khiến Bạch Kính Đình dễ dàng vào vai và hoàn thành cảnh quay một cách nhanh chóng.

"Tôi có đọc được vài bình luận nói Tống Dật là Liễu Ngọc Như trời sinh. Khi đọc hết kịch bản, tôi thấy câu này không hề nói quá. Với tôi, cô ấy thật sự rất hợp với vai diễn này. Năng lực chuyên môn của cô ấy phải nói là (giỏi) kinh khủng, có lẽ là ảnh hưởng từ nhiều năm đi diễn kịch nói.” - Bạch Kính Đình chia sẻ.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ - Ảnh 3

Được biết, Trường Phong Độ dù không quảng bá chiêu thương hay PR nhưng vẫn có được “nhiệt” miễn phí từ câu chuyện 'phim giả tình thật' của Bạch Kính Đình và Tống Dật. Không chỉ phá mốc nhiệt 10.000 sau 41 giờ chiếu, bộ phim còn được yêu thích nhất trên bảng chỉ số phim truyền hình.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ - Ảnh 4

Trường Phong Độ có nội dung kể về Liễu Ngọc Như (Tống Dật) là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình), một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ - Ảnh 5

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư “lãng tử quay đầu”. Thế nhưng lúc mà gia đình họ mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.

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