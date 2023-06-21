Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ

Sao quốc tế 21/06/2023 16:04

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước một phát hiện có hơn phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều đã góp mặt trong các vai phụ của phim Trường Phong Độ, thậm chí có những người còn đem nguyên tạo hình từ phim cũ sang.

Những ngày qua dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, bộ phim không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng nhưng lại ghi nhận thành tích đáng nể.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước việc có một blogger phát hiện có hơn phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều đã góp mặt trong các vai phụ của phim Trường Phong Độ, thậm chí có những người còn đem nguyên tạo hình từ phim cũ sang.

Dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành phải kể đến đó là Lưu Học Nghĩa, Lý Hân Trạch, Trình Tử, Đặng Khải, Trương Duy Na, Chương Trình Hách, Ngải Mễ, Ngôn Kiệt, Nhiếp Tử Hạo,... đã cùng nhau “xuyên không” sang Trường Phong Độ. Lần này ‘thầy chùa Vô Tâm’ Lưu Học Nghĩa không đóng vai ‘mỏ hỗn’ tâm ác nữa mà vào vai phản diện, lập team cùng ‘em trai Xích vương’ Đặng Khải để hãm hại nam chính Bạch Kính Đình.

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 1

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 2

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 3

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 4

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 5

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 6

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 7Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 8

Được biết, dự án Thiếu Niên Ca Hành do Lưu Học Nghĩa, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đóng chính. Lên sóng từ hồi đầu năm 2023,  bộ phim có motif đơn giản, cách triển khai hiệu quả, thu hút hàng trăm triệu khán giả. Theo truyền thông Hoa ngữ, phim có mặt gần như ở tất cả các bảng xếp hạng với vị trí top 3 “Phim truyền hình Trung Quốc được yêu thích vào tháng 1".

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 9

Còn về Trường Phong Độ được cho là dù không quảng bá chiêu thương hay PR nhưng vẫn có được “nhiệt” miễn phí từ câu chuyện phim giả tình thật của Bạch Kính Đình và Tống Dật. Khi mới công bố lịch phát sóng thì phim đã vượt mốc 2,7 triệu lượt đặt xem trước, và ngay khi lên sóng chưa đầy 1 ngày đã phát mức nhiệt 9000 trên IQiYi và được cư dân mạng khẳng định là sẽ bạo.

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 10

Trường Phong Độ có nội dung kể về Liễu Ngọc Như (Tống Dật) là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình), một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Phân nửa dàn diễn viên của Thiếu Niên Ca Hành đều 'xuyên không' qua Trường Phong Độ - Ảnh 11

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư “lãng tử quay đầu”. Thế nhưng lúc mà gia đình họ mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.

 

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Từ khóa:   Bạch Kính Đình Tống Dật Trường Phong Độ Thiếu Niên Ca Hành sao hoa ngữ

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