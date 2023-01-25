Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng

Sao quốc tế 25/01/2023 14:15

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Thiếu Niên Ca Hành đã mở điểm douban với con số ấn tượng.

Dự án Thiếu Niên Ca Hành lên sóng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả thời gian qua. Dù không sở hữu dàn sao danh tiếng, phim vẫn được khán giả yêu thích nhờ hình ảnh kỹ xảo bắt mắt, cảnh võ thuật mãn nhãn và cách xây dựng nhân vật thú vị.

Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Thiếu Niên Ca Hành đã mở điểm douban với con số ấn tượng 7.7, hơn 40 ngàn lượt vote. Nhiều khán giả cho rằng nội dung phim là yếu tố nổi bật giúp bộ phim thành công. 3 diễn viên chính được nhận xét khá hợp vai, mặc dù diễn xuất chưa xuất sắc nhưng vẫn phù hợp với nhân vật. Phim chỉ có điểm trừ là kĩ xảo chưa được mãn nhãn người xem.

Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng - Ảnh 2

Thiếu Niên Ca Hành xoay quanh chuyến du ngoạn giang hồ của ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị), nhà sư Vô Tâm (Lưu Học Nghĩa) và chàng thiếu niên anh hùng giỏi võ công nhưng tính cách ngây ngô Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng).

Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng - Ảnh 3

Họ đều có câu chuyện của riêng mình, trong đó, Tiêu Sắt hiện tại bị phế hết võ công, phải sống ẩn dật, làm ông chủ khách sạn nhưng thực tế không có tiền. Vô Tâm muốn đi trả thù song cũng không có gia sản. Vì vậy, Vô Tâm muốn lôi kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng mình hành tẩu giang hồ, vì ngỡ rằng cả hai là người giàu có.

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

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Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ ra điểm giống nhau của nam chính Lý Hoành Nghị so với 2 bộ phim của 2 mỹ nam đang hot hiện nay đó là Thành Nghị và Vương Hạc Đệ.

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