Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search

Sao quốc tế 28/06/2023 15:01

Trường Phong Độ dù không quảng bá chiêu thương hay PR nhưng vẫn có được 'nhiệt' miễn phí từ câu chuyện 'phim giả tình thật' của Bạch Kính Đình và Tống Dật. Chính vì thế, một fan hâm mộ đã hướng dẫn cặp đôi ‘cách công khai tình cảm đảm bảo lên top hot search' sau khi phim kết thúc.

Những ngày qua dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đã chính thức lên sóng. Bộ phim dù không quảng bá chiêu thương hay PR nhưng vẫn có được 'nhiệt' miễn phí từ câu chuyện 'phim giả tình thật' của Bạch Kính Đình và Tống Dật.

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của fan hâm mộ cặp đôi Bạch Kính Đình và Tống Dật hướng dẫn cặp đôi ‘cách công khai tình cảm đảm bảo bạo đỏ top hot search'. Theo đó, người này khuyên Bạch Kính Đình chờ ngày chiếu tập cuối Trường Phong Độ thì cả hai cùng công khai kết hôn.

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search - Ảnh 2

Không những thế, người này còn tiết lộ đã soạn sẵn văn bản công khai dùm 2 người, bao gồm những nội dung: “Tạm biệt Liễu Như Ngọc, xin chào Tống Dật”, “Tạm biệt Cố Cửu Tư, xin chào Bạch Kính Đình”. Thậm chí, người này khẳng định chỉ cần dùng cách này đảm bảo sẽ khiến mạng xã hội bùng nổ và đá bay những ‘couple fake’ khác.

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search - Ảnh 3

Được biết, vào cuối năm 2022, có nguồn tin Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò. Theo đó, Bạch Kính Đình đã đưa bạn gái hơn 4 tuổi về ra mắt bố mẹ. Sau bữa cơm gia đình, cả 2 đưa nhau về căn hộ Bạch Kính Đình mới mua. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, đôi tình nhân cũng ở bên nhau. Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đều được bố mẹ ủng hộ. Cặp đôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Bạch Kính Đình thậm chí còn từng nhuộm tóc tím theo lễ phục bạn gái mặc khi dự sự kiện.

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search - Ảnh 4Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search - Ảnh 5

Không những thế, có nguồn tin từ chuyên gia trang điểm cho giới nghệ sĩ tiết lộ Bạch Kính Đình và Tống Dật đã bí mật kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Khán giả dành nhiều lời chúc phúc và mong chờ đám cưới của cặp sao vì họ đều là những diễn viên tài năng, đời tư không ồn ào. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng. Hiện tại, cả Bạch Kính Đình và Tống Dật đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền về đoạn phỏng vấn của nam chính Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ.

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