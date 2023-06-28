Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp?

Sao quốc tế 28/06/2023 11:06

Hoa Thiên Cốt được mệnh danh là một trong những bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất và trở thành phim bom tấn của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, dự án đang rục rịch khai máy phần 2 khiến nhiều dân tình hóng đợi màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa.

Hoa Thiên Cốt được mệnh danh là một trong những bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất và trở thành phim bom tấn của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi bộ phim kết thúc, tên tuổi của Triệu Lệ DĩnhHoắc Kiến Hoa đã được nâng lên một tầm cao mới.

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án đơn vị sản xuất Ciwen TV đã nộp hồ sơ dự án Hoa Thiên Cốt 2. Theo đó, bộ phim dự kiến sẽ có 40 tập và khởi quay vào tháng 12 năm nay. Bộ phim sẽ có nội dung có vẻ sẽ xoay quanh nhân vật Hoa Vô Tâm, hậu duệ của Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp? - Ảnh 2Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp? - Ảnh 3

Trước đó, có nguồn tin dự án Hoa Thiên Cốt 2 sẽ được ‘thay máu’ toàn bộ diễn viên. Điều này đồng nghĩa với việc Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa sẽ không góp mặt trong phần này. Nhiều khán giả cho rằng vì cốt truyện và nhân vật của phần mới không có nhiều liên quan đến phần cũ nên thay mới diễn viên cũng là điều dễ hiểu.

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp? - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ phần đầu của Hoa Thiên Cốt không chấp nhận việc này do cái kết phần 1 quá đau thương. Cụ thể, bộ phim kể về mối tình thầy trò giữa nàng Tiểu Cốt và sư phụ Bạch Tử Họa. Hai người họ đã viết nên một câu chuyện thiên tình sử đầy cảm động và đau thương khi đến cuối cùng nàng Tiểu Cốt đã nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ sư phụ và mong chàng sẽ nhận ra tấm chân tình của mình.

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp? - Ảnh 5

Chính cái kết đau lòng này đã khiến cho không ít khán giả bất bình dù xuyên suốt bộ phim cả hai đã tạo ra hiệu ứng rất tốt. Vì thế, sau khi phần 1 kết thúc các fan của nàng Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa rất mong chờ cả 2 sẽ tiếp tục tái hợp vào phần 2.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hoắc Kiến Hoa Hoa Thiên Cốt sao hoa ngữ cbiz

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