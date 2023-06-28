Triệu Lệ Dĩnh được netizen ủng hộ nên duyên với 'tình cũ màn ảnh' của Đàm Tùng Vận trong một dự án đề tài trinh thám

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án có đề tài huyền nghi, trinh thám mang tên Tôi Và Mạng Của Tôi đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Triệu Lệ Dĩnh và Vương Khải đóng chính. Dự án do biên kịch Lương Hiểu Thanh, từng viết nên bộ phim Nhân Thế Gian.

Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng màn kết hợp này của Vương Khải và Triệu Lệ Dĩnh được khán giả ủng hộ. Theo nhiều khán giả, cả hai đều sở hữu visual lẫn khả năng diễn xuất tốt. Hứa hẹn sẽ có một dự án bùng nổ khi lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan Truyện,…

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh Nữ hoàng giải trí Trung Quốc vì có người xem nhiều nhất trên nền tảng video. Loạt tác phẩm cô đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ trên các nền tảng video của Trung Quốc. Không những thế, gần đây, cô nàng đã nằm trong đề cử giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan nhờ vào bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Mặc dù không được giải cao nhất nhưng cô nàng được vinh dự đứng chung hàng đề cử với dàn sao tên tuổi nổi trội của làng giải trí.

Vương Khải gần đây gây chú ý khi hợp tác với Đàm Tùng Vận trong Hương Gió Mà Đi. Gia nhập vào làng giải trí từ năm 2005, được đánh giá cao về ngoại hình, khả năng diễn xuất, nhưng phải đến năm 2015, tên tuổi của Vương Khải mới thật sự vụt sáng sau 3 bộ phim Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng.

Những năm sau đó, anh chăm chỉ đóng phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ở mỗi một bộ phim, sao nam cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ điển trai hào hoa đến nặng về tâm lý... Đáng chú ý trong đó, phải kể đến vai Tào Tháo trong phim Chân Tam Quốc Vô Song (2021).