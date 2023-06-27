Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 27/06/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phim của Đàm Tùng Vận đã nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan, vượt mặt cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh.

Vào tối ngày 23/6, Bạch Ngọc Lan - Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim truyền hình Quốc tế Thượng Hải đã được trao cho các cá nhân, tác phẩm có đóng góp lớn vào ngành công nghiệp phim truyền hình Hoa ngữ năm 2022. Theo đó, hai giải thưởng quan trọng Nam - Nữ chính xuất sắc nhất đã được trao cho Ngô Việt (phim Nhân thế gian) và Lôi Giai Âm (phim Huyện ủy đại viện).

Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trượt giải Thị hậu của Bạch Ngọc Lan. Đây là lần thứ 3 Triệu Lệ Dĩnh không thể lấy được giải Nữ chính xuất sắc nhất. Ngay sau lễ trao giải, từ khóa Triệu Lệ Dĩnh 3 lần trượt giải đã  leo lên vị trí thứ 2 trên hot search nền tảng Weibo.

Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2

Mới đây, một blogger có bài viết cho rằng Đàm Tùng Vận dù không đi thảm đỏ nhưng phim của cô vẫn nhận được giải thưởng lớn tại lễ trao giải này. Theo đó, phim Mười Năm Của Chúng Ta đã giành chiến thắng ở hạng mục: “Giải thưởng do Ban giám khảo bình chọn”. Có thể nói “nữ thần thanh xuân” màn ảnh Hoa ngữ vẫn gặt hái được thành tích rất đáng tự hào.

Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 3

Thời điểm khi bộ phim được khởi quay, Đàm Tùng Vận đã từng gây sốt với tạo hình cô nông dân xinh đẹp. Trong dự án này, Đàm Tùng Vận góp mặt trong phần Nơi Trái Tim Hướng Về, cô sẽ hóa thân vào vai cô nông dân Lý Tâm Dao xinh đẹp, chịu khó.

Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 4Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 5Không có mặt trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận vẫn vượt mặt 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, nhận được giải thưởng lớn của Bạch Ngọc Lan - Ảnh 6

Đặc biệt, Đàm Tùng Vận gần như không được trang điểm quá nhiều, điều này có lẽ là dụng ý của ekip khi muốn khắc họa một cách sống động hình tượng cô thôn nữ giản dị, chất phát.

 

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Triệu Lệ Dĩnh Bạch Ngọc Lan sao hoa ngữ cbiz

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