Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng khi tái xuất ở hai dự án phim hoành tráng trong năm nay

Theo Sohu đánh giá, An Lạc truyện vốn là bộ phim có chi phí sản xuất cao nhưng phần kỹ xảo sơ sài khiến người xem khó chịu. Màu phim bị nhận xét lòe loẹt, phần lồng tiếng không khớp với hình. Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi. Cụ thể màn trêu chọc bày tỏ tình cảm của An Lạc với Hàn Diệp bị nhận xét thiếu tự nhiên.

Trong phim, mỹ nhân 31 tuổi vào vai An Ni, nữ sinh viên ngành luật tốt nghiệp xuất sắc, làm việc ở viện kiểm sát. An Ni xử lý hàng loạt vụ án hình sự, đối đầu tội phạm. Để phù hợp với nhân vật trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm nhẹ, lựa chọn trang phục giản dị phù hợp với một công tố viên trong đời thường. Song, vẻ ngoài xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật trên màn ảnh.

Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân Tân Cương quá xinh đẹp để vào vai một công tố viên. Điều này ảnh hưởng tới cảm xúc của họ khi xem phim. Công tố tinh anh được kỳ vọng là một dự án bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 31 tuổi. Tuy nhiên, trong "Cuộc bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023" của trang 163 hồi tháng 6 vừa rồi, Công tố tinh anh trở thành phim có thành tích kém nhất.

Cả hai dự án mới ra mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba gồm Công tố tinh anh và An Lạc truyện đều chưa nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình.

An Lạc truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh. Phim xoay quanh nhân vật chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng). Cô là trại chủ An Lạc Trại. An Lạc là con cháu của công thần khai quốc nhưng gia tộc gặp biến cố phải lưu lạc nhân gian. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, khôi phục danh dự cho gia tộc, An Lạc được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn đóng) giúp đỡ và hai người nảy sinh tình cảm.