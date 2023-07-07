Nữ chính 'Ngọc Cốt dao' bị gây tranh cãi, dân tình liền 'đẩy thuyền' Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 07/07/2023 07:07

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung mong đợi hai diễn viên Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác trong một bộ cổ trang, vì cho rằng khí chất của hai người rất hợp nhau.

Mới đây, từ khoá “Tiêu ChiếnĐịch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong một bộ phim cổ trang đi" leo lên Top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm) của nền tảng mạng xã hội Weibo, Trung Quốc, với hơn 200 triệu lượt đọc.

Cụ thể, một Blogger đăng bài hy vọng hai diễn viên Trung Quốc Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong một bộ cổ trang, vì cho rằng khí chất của hai người rất hợp nhau.

Nữ chính 'Ngọc Cốt dao' bị gây tranh cãi, dân tình liền 'đẩy thuyền' Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Hiện tại, Tiêu Chiến có phim cổ trang "Ngọc Cốt dao" đóng chính cùng Nhậm Mẫn đang phát sóng. Bên cạnh đó, "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cùng Cung Tuấn cũng được dự định lên sóng sau khi "Vụng trộm không thể giấu" kết thúc. Nhiều khán giả đã ghép ảnh, video của Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba ở hai bộ phim với nhau và nhận xét hai diễn viên có thần thái, khí chất rất hoà hợp.

Thậm chí, trong khi nữ chính Nhậm Mẫn của “Ngọc Cốt dao" đang gây tranh cãi về nhan sắc, không ít ý kiến cho rằng, nếu thay thế bằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xứng đôi hơn với Tiêu Chiến.

 

Nữ chính 'Ngọc Cốt dao' bị gây tranh cãi, dân tình liền 'đẩy thuyền' Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Trước đó, hồi cuối tháng 3 đã có tin đồn rằng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt đang dự kiến ​​đóng vai chính trong phim cổ trang “Phong nguyệt bất tương quan". Tuy nhiên, bên cạnh những khán giả ủng hộ, không ít ý kiến cho rằng, nếu Tiêu Chiến và Nhiệt Ba thực sự hợp tác sẽ gây ra tranh cãi lớn. Bởi cả hai điều là “đỉnh lưu" (nam/nữ diễn viên nổi tiếng, đông fan bậc nhất), nên sẽ khó phân định được phiên vị (vị trí chủ chốt nhất, được giới thiệu đầu tiên trong phim)

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