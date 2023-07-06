'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp

Gần đây, phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” do Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn thủ vai chính vừa ra mắt khán giả tối ngày 2/7 bất ngờ ghi nhận loạt thành tích đáng ngưỡng mộ chỉ sau thời gian ngắn lên sóng. Theo đó “Ngọc cốt dao” đã phá mốc nhiệt 21.000 trên nền tảng Tencent chỉ sau 65 phút lên sóng và cũng chỉ mất 5 tiếng để phá mốc nhiệt 27.000 trên nền tảng phát sóng. Do vậy, “Ngọc cốt dao” đã trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt 27.000 nhanh nhất trên Tencent năm 2023.

"Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có

Bên cạnh đó, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search.