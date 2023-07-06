'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp

Sao quốc tế 06/07/2023 14:45

Với thành tích khủng này, 'Ngọc cốt dao' khiến nhiều phim tiên hiệp lên sóng trước đó như 'Trường Nguyệt Tẫn Minh', 'Hoa nhung' cũng phải e dè.

Gần đây, phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” do Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn thủ vai chính vừa ra mắt khán giả tối ngày 2/7 bất ngờ ghi nhận loạt thành tích đáng ngưỡng mộ chỉ sau thời gian ngắn lên sóng. Theo đó “Ngọc cốt dao” đã phá mốc nhiệt 21.000 trên nền tảng Tencent chỉ sau 65 phút lên sóng và cũng chỉ mất 5 tiếng để phá mốc nhiệt 27.000 trên nền tảng phát sóng. Do vậy, “Ngọc cốt dao” đã trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt 27.000 nhanh nhất trên Tencent năm 2023.  

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 1
"Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có

Bên cạnh đó, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search. 

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 2

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 3
Với thành tích khủng này, “Ngọc cốt dao” khiến nhiều phim tiên hiệp lên sóng trước đó như "Trường Nguyệt Tẫn Minh", “Hoa nhung” cũng phải e dè

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.  

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 4

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 5

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có, 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' cũng không bì kịp - Ảnh 6
Tạo hình đậm chất mỹ nam cổ trang của Tiêu Chiến trong “Ngọc cốt dao”

Với thành tích khủng này, “Ngọc cốt dao” cũng khiến nhiều phim tiên hiệp lên sóng trước đó cũng phải e dè như "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của La Vân Hi - Bạch Lộc, “Hoa nhung” của Cúc Tịnh Y -Quách Tuấn Thần. Nhiều người hâm mộ hiện đang đặt kỳ vọng cao hơn là bộ phim sẽ tạo nên một "sản phẩm nhiệt" bùng nổ trong giữa mùa hè này. 

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Sau nhiều đồn đoán, phim chiếu mạng Trung Quốc “Ngọc Cốt dao” do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đảm nhận vai chính đã lên sóng ngày 2/7.

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